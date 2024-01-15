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Что сейчас происходит с рынком "Алтын Орда"

Как на рынке "Алтын Орда" наводят порядок Фото: gov.kz
В Министерстве торговли и интеграции рассказали, как на рынке "Алтын Орда" в Алматинской области наводят порядок, сообщает Zakon.kz.

С декабря 2023 года на шести въездах на территорию рынка "Алтын орда" установили автоматические шлагбаумы с QR-кодами и шесть POS-терминалов в павильонах для оплаты за въезд на территорию рынка.

"Также запустили сайт altynordaresmi.kz. На нем можно посмотреть информацию о количестве свободных торговых мест, их площади, стоимости аренды, а также информацию об условиях договора аренды (пользования), в том числе порядке и основаниях для его расторжения", – рассказали в ведомстве. 

Для получения обратной связи со стороны руководства рынка внедрена возможность подачи онлайн-жалобы и внесения предложения.

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В конце лета 2023 года на рынке "Алтын Орда" разгорелся очередной скандал: предприниматели пожаловались, что у них требуют крупные суммы за самые "проходные" места. Тем, кто не мог заплатить, предлагали переместиться в подвал. 

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