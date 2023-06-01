Казахстанцы отдохнут 4 дня на День столицы
Фото: Zakon.kz
Опубликовано постановление правительства от 25 апреля 2023 года "О переносе дня отдыха в 2023 году", сообщает Zakon.kz.
Согласно документу, день отдыха с субботы 1 июля 2023 года переносится на пятницу 7 июля 2023 года.
Таким образом, на День столицы казахстанцы будут отдыхать 6, 7, 8 и 9 июля при пятидневной рабочей неделе. При этом 1 июля будет рабочим днем.
При шестидневной рабочей неделе дни отдыха приходятся на 6, 7 и 9 июля.
28 июня в Казахстане отмечается первый день Курбан айта.
Материал по теме
Сколько дней казахстанцы отдохнут в июне
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ