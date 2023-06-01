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Казахстанцы отдохнут 4 дня на День столицы

На день столицы казахстанцы отдохнут 4 дня Фото: Zakon.kz
Опубликовано постановление правительства от 25 апреля 2023 года "О переносе дня отдыха в 2023 году", сообщает Zakon.kz.

Согласно документу, день отдыха с субботы 1 июля 2023 года переносится на пятницу 7 июля 2023 года.

Таким образом, на День столицы казахстанцы будут отдыхать 6, 7, 8 и 9 июля при пятидневной рабочей неделе. При этом 1 июля будет рабочим днем.

При шестидневной рабочей неделе дни отдыха приходятся на 6, 7 и 9 июля.

28 июня в Казахстане отмечается первый день Курбан айта.

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