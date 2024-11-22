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На Новый год казахстанцы отдохнут 4 дня: подписан приказ

На Новый год казахстанцы отдохнут с 1 по 4 января: подписан приказ, фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2024 08:30 Фото: pixabay
Министр труда подписала приказ от 21 ноября 2024 года "О переносе дня отдыха в 2025 году", сообщает Zakon.kz.

В тексте сказано:

Перенести день отдыха с воскресенья, 5 января 2025 года, на пятницу, 3 января 2025 года.

Таким образом воскресенье, 5 января 2025 года, будет рабочим днем, а пятница, 3 января 2025 года, – выходным.

"При пятидневной рабочей неделе казахстанцы смогут отдыхать с 1 по 4 января, а при шестидневной рабочей неделе – с 1 по 3 января", – сообщили в ведомстве.

Такой перенос выходных позволит оптимально распределить рабочее время и создать благоприятные условия для отдыха граждан.

Приказ введен в действие с 21 ноября 2024.

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