Жара и прохлада: какой будет погода в Казахстане в июне

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на июнь 2023 года, сообщает Zakon.kz.

В начале июня на большей части Казахстана ожидается жаркая погода.

Синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха:

на юге страны ночью до +20+27°С, днем до +35+44°С;

на севере, в центре РК ночью до +17+25°С, днем до +33+41°С;

на юго-востоке республики ночью от +8+16°С до +20+25°С, днем от +24+31°С до +34+39°С;

на востоке страны ночью от +2+10°С до +15+23°С, днем от +21+28°С до +33+38°С.

Как отмечают синоптики, лишь на западе с влиянием циклонов ожидаются кратковременные дожди с грозами и понижение температуры воздуха ночью от +18+25°С до +13+20°С, днем от +30+38°С до +25+33°С.

Но уже в конце первой недели ожидаются кратковременные дожди с грозами, усилится ветер, не исключены град, пыльная буря. Также прогнозируется кратковременный спад жары.

В середине июня жаркие дни будут сменяться прохладной погодой с кратковременными дождями, порывистым ветром, грозой, градом и пыльной бурей.

Ожидается колебание температуры воздуха:

на западе и юго-востоке страны ночью от +10+20°С до +16+26°С, днем от +21+31°С до +31+40°С;

в северных, центральных и восточных регионах республики ночью от +5+15°С до +11+21°С, днем от +16+26°С до +26+36°С;

на юге РК ночью от +13+23°С до +18+25°С, днем от +25+35°С до +32+42°С.

В июне средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2° на большей части республики.

"Около нормы – в Восточно-казахстанской, на большей части Абайской и Жетысуской областей, в северо-восточной половине Павлодарской, на юго-востоке Алматинской области", – рассказали в РГП "Казгидромет".

Количество осадков в июне ожидается меньше нормы на большей части страны.