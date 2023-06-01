Сенаторы одобрили изменения в протокол о специальных экономических зонах на территории ЕАЭС

Сенаторы 1 июня одобрили закон "О ратификации протокола о внесении изменений в Соглашение по вопросам свободных (специальных, особых) экономических зон на таможенной территории таможенного союза и таможенной процедуры свободной таможенной зоны от 18 июня 2010 года", сообщает Zakon.kz.

Закон направлен на ратификацию протокола о внесении изменений в Соглашение по вопросам свободных (специальных, особых) экономических зон на таможенной территории таможенного союза и таможенной процедуры свободной таможенной зоны от 18 июня 2010 года, подписанного на заседании Совета Евразийской экономической комиссии 19 октября 2021 года.

Основной целью протокола является внесение изменений редакционного и юридического характера в ряд статей соглашения в соответствии с договором о Евразийском экономическом союзе.

Протоколом предусматривается норма, согласно которой территория свободных (специальных, особых) экономических зон является частью таможенной территории союза, а пределы портовой и логистической СЭЗ – таможенной границей союза. Наряду с этим территория СЭЗ (вся или ее часть), где применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны, определяется в соответствии с законодательством государства-члена, на территории которого создана эта СЭЗ.

"В соответствии с протоколом на территории СЭЗ, на которой применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны, могут размещаться и (или) использоваться как иностранные товары и товары союза, помещаемые (помещенные) под таможенную процедуру свободной таможенной зоны в соответствии с Таможенным кодексом союза, так и иные иностранные товары и товары союза, за исключением товаров, запрещенных в соответствии с законодательством государства-члена к нахождению на территории СЭЗ, где применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны. По условиям протокола таможенная процедура свободной таможенной зоны применяется в соответствии с Таможенным кодексом союза". Сенат Парламента

Кроме того, в соответствии со статьей 18 закона о специальных экономических и индустриальных зонах предусмотрены лица, которые не могут стать участниками СЭЗ:

недропользователи;

организации, производящие подакцизные товары;

организации и индивидуальные предприниматели, применяющие специальные налоговые режимы;

организации, применяющие инвестиционные налоговые преференции, – по незавершенным контрактам, заключенным с уполномоченным государственным органом по инвестициям до 1 января 2009 года;

организации, реализующие (реализовавшие) инвестиционный приоритетный проект и инвестиционный стратегический проект;

организации, осуществляющие деятельность в сфере игорного бизнеса.

Вместе с этим, согласно пункту 3 статьи 6 Соглашения, Евразийская экономическая комиссия формирует общий реестр резидентов СЭЗ. Казахстан как страна-участница ЕАЭС должна будет размещать информацию на официальном сайте ЕЭАС о включении новых участников казахстанских СЭЗ либо вносимых изменениях в реестр казахстанских СЭЗ.