Курсы валют в обменниках Казахстана на 1 июня

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 1 июня 2023 года (на 11:15), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 448,13 тенге, евро – 478,33 тенге, рубля – 5,58 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 444 тенге, продажи – 448 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 477 тенге, продажи – 482 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,4 тенге, продажи – 5,54 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 445 тенге, продажи – 447,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 478,5 тенге, продажи – 484 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,4 тенге, продажи – 5,6 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 447 тенге, продажи – 448 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 478 тенге, продажи – 482 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,45 тенге, продажи – 5,55 тенге. Читайте также Инфляция в Казахстане: на сколько выросли цены на продукты и услуги Возможно ли обуздать инфляцию в Казахстане – рецепты от экспертов Как изменился рынок кредитования за последние 10 лет – исследование

Следите за новостями zakon.kz в: