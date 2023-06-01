Курсы валют в обменниках Казахстана на 1 июня
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 448,13 тенге, евро – 478,33 тенге, рубля – 5,58 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 444 тенге, продажи – 448 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 477 тенге, продажи – 482 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,4 тенге, продажи – 5,54 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 445 тенге, продажи – 447,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 478,5 тенге, продажи – 484 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,4 тенге, продажи – 5,6 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 447 тенге, продажи – 448 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 478 тенге, продажи – 482 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,45 тенге, продажи – 5,55 тенге.