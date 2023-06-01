Какие нужны документы, чтобы взять ребенка на патронатное воспитание

Министерство просвещения приказом от 26 мая 2023 года внесло изменения в "Положение о патронатном воспитании", сообщает Zakon.kz.

Патронат устанавливается над несовершеннолетними детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, в том числе находящимися в организации образования, медицинской или другой организации, несовершеннолетними детьми, подозреваемыми в совершении уголовного правонарушения.

Поправками сокращен перечень документов для оформления патроната.

Вот новый перечень документов, которые нужно представить в органы по опеке и попечительству:

1) заявление о желании стать патронатным воспитателем и назначении денежных средств;

2) документ, удостоверяющий личность (для идентификации личности);

3) согласие супруга(-и) в случае если лицо, изъявившее желание стать патронатным воспитателем, состоит в браке. Ранее требовалось нотариально заверенное согласие.

4) копия свидетельства о заключении брака, если состоит в браке;

5) копия документов, подтверждающих право собственности или право пользования жилищем;

6) справка о состоянии здоровья лица, желающего стать патронатным воспитателем, и его супруга(-и), если состоит в браке, подтверждающая отсутствие заболеваний в соответствии с перечнем заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить ребенка, принять его под опеку или попечительство, патронат, а также справки об отсутствии сведений о состоянии на учете в наркологическом и психиатрическом диспансерах;

7) копия диплома об образовании;

8) справка об обучении ребенка в организации образования (для детей школьного возраста);

9) сертификат о прохождении психологической подготовки граждан РК, постоянно проживающих на территории РК, желающих принять детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в свою семью (за исключением близких родственников ребенка);

10) договор об открытии текущего счета в банке второго уровня;

11) копии документов, подтверждающие факт родства с ребенком (детьми) (для родственников, отчима (мачехи) ребенка (детей).

Из перечня исключены справки о наличии или отсутствии судимости, поскольку теперь эти сведения орган по опеке и попечительству получает самостоятельно из информационной системы Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК.

Также поправками установлен размер оплаты услуг патронатных воспитателей. Он составляет 35 МРП (120 750 тенге) в месяц с учетом исчисления социальных отчислений.

Приказ вводится в действие 11 июня 2023 года.