Какие документы нужны для зачисления ребенка в детский сад

В Министерстве просвещения Казахстана 3 августа 2023 года рассказали, какие документы необходимы для зачисления ребенка в организацию дошкольного образования, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве напомнили, что постановка в очередь и направление осуществляется через электронную систему.

Для поступления в дошкольные организации необходимы следующие документы: Направление на прием (действительно в течение 5 рабочих дней со дня выдачи); Заявление (по форме согласно приложению 5 правил оказания государственных услуг в сфере дошкольного образования); Документ, удостоверяющий личность получателя услуги (одного из родителей или законного представителя) или цифровой документ из службы электронных документов; Свидетельство о рождении ребенка или цифровой документ из сервиса электронных документов; Карта профилактических прививок форма №065/э; Сертификат №027/э; Заключение психолого-медико-педагогической консультации (для детей, нуждающихся в специальном образовании).

"Прием в дошкольные организации осуществляется в течение всего года. В июне были сформированы новые группы в Астане и Алматы, Улытауской, Костанайской и Мангистауской областях. В остальных регионах эта работа продолжится до сентября". Пресс-служба Минпросвещения РК

Отмечается, что в настоящее время вносятся изменения в порядок ожидания в детском саду – создается единая база очередности для устройства и приема ребенка в дошкольную организацию.

"В соответствии с поручением главы государства до конца текущего года в стране планируется открыть 81 тыс. новых мест для охвата дошкольными образовательными организациями детей от 2 до 6 лет. В стране работает 11 317 дошкольных организаций, в которых охвачено 89,1% детей". Пресс-служба Минпросвещения РК

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