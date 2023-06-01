Пинающий рюкзак школьник взорвал Казнет

В социальных сетях сегодня, 1 июня 2023 года, появилось видео, которое взорвало Казнет. Главный герой – ученик начальных классов и его рюкзак, который, по всей видимости, идет домой после школы. Все бы ничего, но пользователей Сети ролик разделил на два лагеря, сообщает Zakon.kz.

Видеоролик опубликовали в одном из Instagram-пабликов. На кадрах можно заметить школьника, который необычным образом "несет" рюкзак: вместо того, чтобы нести портфель на себе, мальчик его пинает, как футбольный мяч. По всей видимости, делает он это с удовольствием.

Казахстанцы уже успели оценить и ролик, и действия мальчика, и даже осудили родителей школьника.

Многие комментаторы порадовались вместе с мальчиком окончанию учебного года и поностальгировали о своем детстве:

"Красавчик!"

"Ура! Каникулы!"

"Прощай, школа".



"Футболист растет".

"Гол забил на учебу".

"Каникулы: начало...".

"Когда 31 мая идешь в школу".

"Так я футболил все предметы".

"Дети... Будто мы так не делали".

"Пары спускает. К лету обнуляется".

"Мы, тоже так делали, новый купят".

"Вот и лето пришло. Пока, школа, до осени".

"На этот год он свой гранит знаний уже съел!"



"От души! Наверное, весь год мечтал об этом".

"Да рюкзаки каждый год новые... Пусть пары выпустит. Он устал за год".

"Наконец невероятно легко нести сумку после девяти месяцев ношения тяжеленных книг. Даже не верится. Ура!"

"Здесь надо было песню группы "Ленинград" ставить. Где же вы, родители, куда же смотрит школа, так я стал звездою рок-н-ролла".

Нашлись среди пользователей Казнета и те, кто осудил мальчика и его родителей:



"Бедные родители, которые тратят деньги на это недоразумение. Рюкзак на выброс".

"Мы так не делали, зачем поддерживать такое поведение ребенка неадекватными комментариями".

"Можно, конечно, много прикольных комментов написать, но здесь, прежде всего, неуважение к труду родителей!"

"Вообще, это не смешно. Дети начинают ненавидеть школу, учителей, вот так относятся к учебникам. И потом во взрослой жизни никого не уважают и не ценят..."

"Я понимаю, что сейчас дети ненавидят школу. И они рады, что наконец-то все они свободные. Но это упущение родителей, что их ребенок не ценит их труд и не относится к вещам должным образом. Этому учить нужно".



"Вот вам и воспитание на лицо. Родители не приучили ребенка беречь и ценить купленные вещи. И это только отговорки, что дети ненавидят школу. Сейчас под руку попался рюкзак, а завтра что или кто? Воспитание начинается с семьи".

Но нашлись среди казахстанцев и те, кто заступился за школьника и его родителей. Они написали: "Не судите, да не судимы будите".

Другие причиной такого поведения мальчика назвали продление учебного года и предположили, что из-за этого "дети будут все больше ненавидеть учебу".

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