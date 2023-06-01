Пинающий рюкзак школьник взорвал Казнет
Видеоролик опубликовали в одном из Instagram-пабликов. На кадрах можно заметить школьника, который необычным образом "несет" рюкзак: вместо того, чтобы нести портфель на себе, мальчик его пинает, как футбольный мяч. По всей видимости, делает он это с удовольствием.
Казахстанцы уже успели оценить и ролик, и действия мальчика, и даже осудили родителей школьника.
Многие комментаторы порадовались вместе с мальчиком окончанию учебного года и поностальгировали о своем детстве:
- "Красавчик!"
- "Ура! Каникулы!"
- "Прощай, школа".
- "Футболист растет".
- "Гол забил на учебу".
- "Каникулы: начало...".
- "Когда 31 мая идешь в школу".
- "Так я футболил все предметы".
- "Дети... Будто мы так не делали".
- "Пары спускает. К лету обнуляется".
- "Мы, тоже так делали, новый купят".
- "Вот и лето пришло. Пока, школа, до осени".
- "На этот год он свой гранит знаний уже съел!"
- "От души! Наверное, весь год мечтал об этом".
- "Да рюкзаки каждый год новые... Пусть пары выпустит. Он устал за год".
- "Наконец невероятно легко нести сумку после девяти месяцев ношения тяжеленных книг. Даже не верится. Ура!"
- "Здесь надо было песню группы "Ленинград" ставить. Где же вы, родители, куда же смотрит школа, так я стал звездою рок-н-ролла".
Нашлись среди пользователей Казнета и те, кто осудил мальчика и его родителей:
- "Бедные родители, которые тратят деньги на это недоразумение. Рюкзак на выброс".
- "Мы так не делали, зачем поддерживать такое поведение ребенка неадекватными комментариями".
- "Можно, конечно, много прикольных комментов написать, но здесь, прежде всего, неуважение к труду родителей!"
- "Вообще, это не смешно. Дети начинают ненавидеть школу, учителей, вот так относятся к учебникам. И потом во взрослой жизни никого не уважают и не ценят..."
- "Я понимаю, что сейчас дети ненавидят школу. И они рады, что наконец-то все они свободные. Но это упущение родителей, что их ребенок не ценит их труд и не относится к вещам должным образом. Этому учить нужно".
- "Вот вам и воспитание на лицо. Родители не приучили ребенка беречь и ценить купленные вещи. И это только отговорки, что дети ненавидят школу. Сейчас под руку попался рюкзак, а завтра что или кто? Воспитание начинается с семьи".
Но нашлись среди казахстанцев и те, кто заступился за школьника и его родителей. Они написали: "Не судите, да не судимы будите".
Другие причиной такого поведения мальчика назвали продление учебного года и предположили, что из-за этого "дети будут все больше ненавидеть учебу".
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