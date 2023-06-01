Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Пинающий рюкзак школьник взорвал Казнет

Пинающий рюкзак школьник взорвал Казнет Фото: скриншот видео
В социальных сетях сегодня, 1 июня 2023 года, появилось видео, которое взорвало Казнет. Главный герой – ученик начальных классов и его рюкзак, который, по всей видимости, идет домой после школы. Все бы ничего, но пользователей Сети ролик разделил на два лагеря, сообщает Zakon.kz.

Видеоролик опубликовали в одном из Instagram-пабликов. На кадрах можно заметить школьника, который необычным образом "несет" рюкзак: вместо того, чтобы нести портфель на себе, мальчик его пинает, как футбольный мяч. По всей видимости, делает он это с удовольствием.

Казахстанцы уже успели оценить и ролик, и действия мальчика, и даже осудили родителей школьника.

Многие комментаторы порадовались вместе с мальчиком окончанию учебного года и поностальгировали о своем детстве:

  • "Красавчик!"
  • "Ура! Каникулы!"
  • "Прощай, школа".
  • "Футболист растет".
  • "Гол забил на учебу".
  • "Каникулы: начало...".
  • "Когда 31 мая идешь в школу".
  • "Так я футболил все предметы".
  • "Дети... Будто мы так не делали".
  • "Пары спускает. К лету обнуляется".
  • "Мы, тоже так делали, новый купят".
  • "Вот и лето пришло. Пока, школа, до осени".
  • "На этот год он свой гранит знаний уже съел!"
  • "От души! Наверное, весь год мечтал об этом".
  • "Да рюкзаки каждый год новые... Пусть пары выпустит. Он устал за год".
  • "Наконец невероятно легко нести сумку после девяти месяцев ношения тяжеленных книг. Даже не верится. Ура!"
  • "Здесь надо было песню группы "Ленинград" ставить. Где же вы, родители, куда же смотрит школа, так я стал звездою рок-н-ролла".

Нашлись среди пользователей Казнета и те, кто осудил мальчика и его родителей:

  • "Бедные родители, которые тратят деньги на это недоразумение. Рюкзак на выброс".
  • "Мы так не делали, зачем поддерживать такое поведение ребенка неадекватными комментариями".
  • "Можно, конечно, много прикольных комментов написать, но здесь, прежде всего, неуважение к труду родителей!"
  • "Вообще, это не смешно. Дети начинают ненавидеть школу, учителей, вот так относятся к учебникам. И потом во взрослой жизни никого не уважают и не ценят..."
  • "Я понимаю, что сейчас дети ненавидят школу. И они рады, что наконец-то все они свободные. Но это упущение родителей, что их ребенок не ценит их труд и не относится к вещам должным образом. Этому учить нужно".
  • "Вот вам и воспитание на лицо. Родители не приучили ребенка беречь и ценить купленные вещи. И это только отговорки, что дети ненавидят школу. Сейчас под руку попался рюкзак, а завтра что или кто? Воспитание начинается с семьи".

Но нашлись среди казахстанцев и те, кто заступился за школьника и его родителей. Они написали: "Не судите, да не судимы будите".

Другие причиной такого поведения мальчика назвали продление учебного года и предположили, что из-за этого "дети будут все больше ненавидеть учебу".

Материал по теме

Танец дворника умилил казахстанцев

30 мая 2023 года в социальных сетях появилось умилительное видео, снятое, по всей видимости, случайным прохожим. Главный герой ролика – веселый дворник, который, подтанцовывая под песню Бейонсе "Crazy in Love", убирает мусор на улице.

Читайте также

Токаев принял Аружан Саин

Из положения о Службе госохраны хотят убрать первого президента

Как бизнес в Казахстане делает свои предприятия более экологичными

Динара Халдарова
Интересное Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Что изменится в жизни казахстанцев в июня 2023 года
Что изменится в жизни казахстанцев с июня 2023 года
Пережившего землетрясение в Турции ребенка нашли в 3000 км от дома
СМИ: Пережившего землетрясение в Турции ребенка нашли в другой стране
Казахстанцы смогут запретить оформлять кредиты на свое имя
Казахстанцы смогут запретить оформлять кредиты на свое имя
В МВД не смогли сказать, почему сайт Kyzdar.net до сих пор работает
В МВД не смогли сказать, почему сайт Kyzdar.net до сих пор работает
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления