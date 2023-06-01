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Дома за 2,7 млн тенге продают в "городе-призраке"

дома в городе призраке Фото: wikimedia
В Великобритании в прибрежной деревне Хорден графства Дарем на берегу моря продают дома за низкую цену в 5 тысяч фунтов стерлингов, сообщает Zakon.kz.

На сайте по продаже недвижимости появилось несколько объектов по такой цене, включая пару двухместных террасных домов и дом с тремя спальнями.

Несмотря на привлекательное описание, покупатели будут жить в "городе-призраке". Город опустел, так как крупные работодатели закрыли свой бизнес. 

По данным переписи населения 2021 года, в деревне проживает всего 6807 человек. Экономическое сердце Хордена – местная угольная шахта. В 1987 году ее закрыло правительство Маргарет Тэтчер.

Дома выставили на аукцион, и последние торги завершились 31 мая. Уже появился первый владелец дома за 5 тысяч фунтов стерлингов. Не сообщается, планирует ли покупатель делать ремонт и переезжать в новый дом.

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Данияр Кунафин
Интересное Великобритания
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