Дома за 2,7 млн тенге продают в "городе-призраке"

В Великобритании в прибрежной деревне Хорден графства Дарем на берегу моря продают дома за низкую цену в 5 тысяч фунтов стерлингов, сообщает Zakon.kz.

На сайте по продаже недвижимости появилось несколько объектов по такой цене, включая пару двухместных террасных домов и дом с тремя спальнями.



Несмотря на привлекательное описание, покупатели будут жить в "городе-призраке". Город опустел, так как крупные работодатели закрыли свой бизнес.

По данным переписи населения 2021 года, в деревне проживает всего 6807 человек. Экономическое сердце Хордена – местная угольная шахта. В 1987 году ее закрыло правительство Маргарет Тэтчер.



Дома выставили на аукцион, и последние торги завершились 31 мая. Уже появился первый владелец дома за 5 тысяч фунтов стерлингов. Не сообщается, планирует ли покупатель делать ремонт и переезжать в новый дом.