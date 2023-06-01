Возможно ли обуздать инфляцию в Казахстане – рецепты от экспертов

Согласно данным Бюро национальной статистики, годовая инфляция в Казахстане по итогам апреля составила 16,8%. Zakon.kz выяснял, является ли природа инфляционных процессов в стране искусственной или они развиваются в силу объективных причин.

Лучше поздно, чем никогда

То, что сегодня отечественная экономика, мягко говоря, переживает не лучшие дни, признало и правительство страны. В частности, в его постановлении об экономической политике на среднесрочный период от 5 апреля текущего года прямо говорится, что в настоящее время в экономике Казахстана сохраняются системные проблемы, сдерживающие ее развитие и способные привести к росту социальной напряженности.

"Действующая экономическая модель, ориентированная на добычу и экспорт углеводородов и минеральных ресурсов, не в состоянии генерировать дальнейшее устойчивое и инклюзивное экономическое развитие", – говорится в документе.

Далее перечисляются такие проблемы, как высокая концентрация в сырьевых секторах, низкие уровни "сложности" выпуска и экспорта продукции, а также конкурентоспособности по сравнению со странами региона, истощение сырьевых запасов, высокий уровень физического и морального износа крупных производств, увеличивающийся разрыв между фактическим потреблением и генерацией электроэнергии.

"Стагнация и отсутствие качественного преобразования в экономике отрицательно влияют на бюджетные параметры. В структуре доходов бюджета наблюдается высокая зависимость от сырьевых отраслей. Динамика поступлений напрямую зависит от рынков, где ценовая волатильность является нормой", – отметили в постановлении.

При этом за последние 5 лет расходная часть бюджета не подкреплялась достаточной доходной базой, а расходы увеличивались исключительно за счет повышения текущих расходов, которые не включали в себя инвестиционные проекты развития. Ненефтяной дефицит республиканского бюджета составил 10,6% от ВВП и увеличился с -883 млрд тенге в 2018 году до -8,2 трлн тенге в 2021 году.

Вместе с тем в стратегии экономической политики на среднесрочный период отмечается, что в перспективе Казахстан может столкнуться с новыми демографическими вызовами. Так как за последнее десятилетие происходит сокращение доли трудоспособного населения при постепенном росте количества казахстанцев старше и особенно моложе трудоспособного возраста.

И это все происходит на фоне усиливающегося влияния высокого уровня неопределенности и волатильности внешнеэкономической ситуации на экономику Казахстана.

Правильный диагноз – главное условие оздоровления экономики

Согласно исследованию АО "Halyk Finance", в настоящее время в стране наблюдаются четыре основных фактора, которые влияют на рост уровня инфляции:

Высокая сырьевая зависимость и низкая диверсификация экономики Казахстана. Неадекватная бюджетная политика и отсутствие финансовой дисциплины по ее исполнению. Отсутствие конкуренции и неэффективное функционирование рыночных механизмов в стране. Недостаточно развитый финансовый и валютный рынки в Казахстане.

Аналитики данного финансового института пришли к выводу, что в государственных стратегических документах отсутствует критический анализ фундаментальных причин исторически высоких темпов инфляции и ее нестабильности. Также большую степень ответственности, по их словам, в борьбе с инфляцией несет правительство, нежели Нацбанк. Помимо этого, большой вред экономике страны, согласно проведенному анализу, наносит отсутствие контрциклической бюджетной политики, суть которой заключается в том, что госрасходы не должны резко меняться ни при низкой, ни при высокой цене на нефть. Большое беспокойство экспертов вызывает тот факт, что 10 мая этого года был опубликован проект нового Бюджетного кодекса, в котором полностью исключены контрцикличные бюджетные правила, включенные в него в 2021 году. Если текущая ситуация с бюджетной политикой не изменится, то, согласно их выводам, проблемы денежно-кредитной политики сохранятся, а базовая ставка останется высокой.

Другая проблема в том, утверждают аналитики, что сегодня государство играет слишком большую роль в экономике, полностью определяя политику развития предпринимательства за счет нерыночного распределения нефтяных доходов, будучи единственным регулятором и основным участником данного сектора экономики.

К примеру, вопреки заявлениям правительства о сокращении участия государства в бизнесе в настоящее время оно продолжает расширяться:

80% оптового рынка топлива контролирует государство в лице национальной компании "КазМунайГаз", которая является монополистом на рынке топлива;

в секторе авиаперевозок доминирует группа госкомпаний, которые полностью контролируют спрос и предложение;

в сфере телекоммуникаций доля государства составляет 75%;

на рынке грузоперевозок на долю АО "КТЖ" приходится более 95%;

АО "Отбасы банк" занимает сейчас более 60% рынка ипотечного кредитования. Кроме того, государственное кредитование вытеснило рыночное на рынке лизинга и в сельскохозяйственной сфере.

Также предполагается расширение госмонополии в электро- и теплоэнергетике.

Аналитики отметили и отсутствие полноценной политики по финансовой стабильности и нерыночный подход в политике по оздоровлению проблемных банков.

Экономист Арман Батаев в целом согласен с выводами коллег. Из вышеперечисленных проблем, по его словам, быстрее всего можно решить вопросы, связанные с бюджетной политикой (жить по средствам без трансфертов из Нацфонда) и вмешательством государства в финансовую систему (убирать всякие субсидируемые правительством программы).

"Что касается глубоких рыночных реформ, то их проведение зависит от политической воли руководства страны. Переход от текущей системы к полноценной рыночной экономике – сложная задача. Это может временно привести к падению экономического роста, увеличению инфляции и безработицы, что создает дополнительные проблемы для населения и может вызвать социальные протесты", – считает Арман Батаев.

При этом сложные рыночные реформы эксперт рекомендует проводить сразу: либерализацию регулируемых цен, отказ от антирыночной государственной поддержки, ускоренную приватизацию, либерализацию торговли и стабилизацию экономики с помощью жесткой денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики.

"Получается, текущая экономическая политика не базируется на глубоком анализе причин и следствия галопирующей инфляции, хотя это первоочередная задача. Это может означать, во-первых, отсутствие компетентных чиновников по макроэкономике, во-вторых, боязнь социальных протестов, так как признание ошибок потребует шоковой терапии, что, в свою очередь, может вылиться в социальные протесты", – говорит эксперт.

Как полагает экономист, чем дальше правительство будет прятать голову в песок, тем хуже будут последствия. Так как с каждым годом инфляция будет обесценивать любое его достижение и что самое важное – накопления населения, у которого больше уже ничего и не остается.

Это еще не вся правда

Однако в экспертной среде есть мнение, что выводы Halyk Finance об инфляции верны, но не указаны институциональные причины проблем. В частности, экономист Марат Абдурахманов считает, что сырьевая зависимость и слабая диверсификация экономики вызваны в первую очередь отсутствием экономических прав у граждан. А неадекватная бюджетная политика и отсутствие ответственности чиновников связаны с отсутствием Конституционного закона о правах граждан, по которому граждане могли бы напрямую влиять на чиновников.

"Отсутствие конкуренции связано с эффектом бюджетного доминирования, когда у граждан и предпринимателей просто нет денег на развитие производства. Финансовый и внутривалютный рынки могут существовать только при обоснованных правилах и механизмах. У Минфина нет обоснования налогов, а у АРРФР – ставок кредитования. Соответственно, нет и экономически обоснованного курса тенге", – утверждает он.

По словам Марата Абдурахманова, у Нацбанка нет препятствий для проведения адекватной денежно-кредитной политики, кроме препятствий, имеющих институциональный характер, выраженный в гласных и негласных правилах.

"Вот про это в анализе Halyk Finance ничего не сказано", – говорит эксперт.

Причины более глубоки, чем указано, считает экономист.

"Даже если ввести сейчас закон о конкуренции из США, он не заработает, поскольку нет институтов, которые позволяют ему работать. Рынки развиваются при наличии прав собственника, то есть возвращении нашего традиционного прецедентного права, где нет места толкованию каждой буквы закона каждым чиновником. А этот вопрос в исследовании обошли", – считает экономист.

По словам Марата Абдурахманова, высокая и нестабильная инфляция – это действительно вред для всех, только это известно уже около 10 лет, и с тех пор ни Нацбанк, ни правительство ничего не сделали для исправления ситуации.

"В условиях высокой импортозависимости в общем уровне инфляции имеет значение валютный курс. Например, основной вклад курса тенге в цены в том году был зафиксирован с февраля по июль, когда курс скакал. А в этом году, с января по май, курс укрепился на 5%, что дало снижение темпов роста цен. Чтобы развивались рынки, в принципе, должны быть субъекты рынков, ресурсы, предназначенные для них, и правила конкуренции. Пока что мы всего этого набора в комплексе не наблюдаем", – уверен экономист.

По его мнению, за общими фразами нет конкретики, то есть не обозначены условия, при которых были бы решены вышеуказанные проблемы.

"Элементарный расчет: валовая рентабельность производства в Казахстане равна 9%, торговли – 20%, значит, предельная ставка для производства должна быть с учетом интереса вкладчиков 9% по производству и 20% – по торговле, без всяких субсидий. Тем не менее банки продвигают тезис о жизненно важных субсидиях банковскому сектору по субсидированию процентных ставок. При этом систему оборота дохода, ценностей и ставок создал Нацбанк, который выводится за скобки этой критики", – заключил Марат Абдурахманов.

Победить инфляцию при действующей парадигме экономики невозможно.

По мнению финансового аналитика Армана Бейсембаева, нынешнюю инфляцию нельзя характеризовать словом "рукотворный", так как данное определение неизбежно приводит к конспирологическим теориям без доказательств. Однако, по его словам, сказать, что инфляционные процессы развиваются в силу объективных причин, тоже нельзя.

"Я не вижу какую-то целенаправленную волю власти в росте инфляции. Поэтому называть ее рукотворной нельзя. Начиная с прошлого года весь мир переживает рост инфляции. Это объективная причина. В то же время недостаток компетенции в управленческом аппарате за годы независимости породил многие существующие на сегодня социальные и экономические проблемы", – говорит Арман Бейсембаев.

Как утверждает аналитик, мы живем уже в эпоху убывающей доходности и снижающейся эффективности. Вся казахстанская экономики держится за счет бюджетных денег.

"Всякий раз, когда правительство намеревается свернуть ту или иную госпрограмму, тут же сталкивается с неприкрытым шантажом со стороны тех отраслей экономики, которые не могут функционировать без государственных вливаний", – считает он.

И таких сфер в нашей экономике, по словам аналитика, подавляющее большинство. А необоснованные денежные вливания ведут к перекосу на рынке, разгоняют инфляцию и вызывают зависимость похлеще героиновой.

Изменения возможны, но они чреваты кризисом

В заключение приходится констатировать, что реформы в экономике Казахстане назрели уже давно. Однако их реализация неизбежно вызовет социальную напряженность, которую, понятно, никто не хочет. Но тактика балансирования и выжидания, очевидно, тоже исчерпала себя и повсеместно дает сбой, а вскоре, вероятно, приведет к катастрофе. А потому вопрос выбора сегодня актуален как никогда.