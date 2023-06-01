В Казахстане появятся центры приема граждан

МИОР РК подготовил проект постановления правительства РК "О некоторых вопросах центров приема граждан", сообщает Zakon.kz.

Поправки предусматривают, что личный прием граждан и представителей юридических лиц помимо общественных приемных центральных государственных органов и аппаратов акимов областей, городов республиканского значения, столицы, будут также осуществлять в центрах приема граждан следующие должностные лица:

первые руководители центральных государственных органов, государственных организаций и их заместители;

акимы областей, городов республиканского значения, столицы и их заместители;

руководители аппаратов центральных государственных органов (в случае их наличия);

руководители аппаратов акимов областей, городов республиканского значения, столицы и их заместители;

руководители структурных подразделений центральных государственных органов и аппаратов акимов;

иные работники центральных государственных органов и аппаратов акимов, уполномоченные на осуществление приема.

Согласно постановлению, в центрах приема граждан осуществляется прием физических лиц и представителей юридических лиц по вопросам, входящим в компетенцию центральных государственных органов, в порядке установленном регламентами государственных органов.

Предусматривается, что в центрах приема граждан прием проводится не реже одного раза в месяц согласно утвержденному руководителем аппарата правительства РК графику.

При этом при проведении приема соответствующими сотрудниками центральных государственных органов, центров приема граждан и аппаратов акимов обеспечивается участие представителей других заинтересованных органов, если поднимаемый вопрос касается их компетенции.

Ответственный работник с участием структурных подразделений центральных государственных органов, центров приема граждан и аппаратов акимов за 5 рабочих дней до начала приема, после сбора и анализа материалов готовит справочную информацию с предложением о назначении даты приема или отказе.

Этот же работник общественной приемной и центров приема граждан распределяет утвержденные списки в график приема в порядке очередности.

В срок не позднее 15 рабочих дней с момента регистрации обращения ответственный работник общественной приемной и центров приема граждан направляет ответ заявителю с указанием даты и времени приема.

Указывается, что требования уполномоченных работников общественной приемной и центров приема граждан о предоставлении материалов, необходимых для организации приема должностными лицами и их заместителями, анализа и обобщения практики проведения приема, являются обязательными для исполнения структурными подразделениями центральных государственных органов и аппаратов акимов.

О результатах работы общественных приемных и центров приема граждан необходимо не реже одного раза в квартал информировать аппарат правительства республики.

Также говорится, что результаты работы общественных приемных государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту РК, предоставляются не реже одного раза в квартал в отдел по контролю за рассмотрением обращений Администрации президента РК.

Как поясняют в МИОРе, поправки вносятся в связи с тем, что перед правительством поставлена задача по переформатированию первой линии работы с населением и стандартизации всех действующих фронт-офисов государственных органов, которые посещаются населением для подачи обращений, записи на личный прием и получения консультаций.

"Решение указанной задачи видится в создании Центра приемов граждан как единого фронт-офиса для работы с населением. ЦПГ позволит создать комфортную среду для граждан, оптимизировать процессы их приема и станет "единой точкой", где в решение проблемных вопросов населения будут вовлечены как государственные органы и квазигосударственные организации, так и представители неправительственного сектора", - говорится в пояснительной записке.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 15 июня.