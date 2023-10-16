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Законодательство РК

В Казахстане появится Центр олимпийской подготовки по легкой атлетике

В Казахстане появится Центр олимпийской подготовки по легкой атлетике Фото: akorda.kz
Министерство туризма подготовило постановление правительства "О некоторых вопросах республиканской собственности", сообщает Zakon.kz.

"Реорганизовать республиканское государственное казенное предприятие "Центр олимпийской подготовки "Астана" Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК путем выделения из него республиканского государственного казенного предприятия "Центр олимпийской подготовки по легкой атлетике"" - говорится в документе. 

Уполномоченным органом по руководству центром определен Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта РК.

 Основным предметом деятельности предприятия является осуществление деятельности в области спорта. 

Как поясняется проект постановления разработан в рамках исполнение поручения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по поводу подготовки национального олимпийского резерва в соответствии с мировой практикой и создания на базе Легкоатлетического спортивного комплекса Центра олимпийской подготовки по легкой атлетике.

Проект постановления размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 30 октября.

Ранее сообщалось об утверждении положения о Министерстве культуры и информации РК.

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Открытые НПА Министерство туризма и спорта РК Казахстан
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