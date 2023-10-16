В Казахстане появится Центр олимпийской подготовки по легкой атлетике

Министерство туризма подготовило постановление правительства "О некоторых вопросах республиканской собственности", сообщает Zakon.kz.

"Реорганизовать республиканское государственное казенное предприятие "Центр олимпийской подготовки "Астана" Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК путем выделения из него республиканского государственного казенного предприятия "Центр олимпийской подготовки по легкой атлетике"" - говорится в документе.

Уполномоченным органом по руководству центром определен Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта РК.

Основным предметом деятельности предприятия является осуществление деятельности в области спорта.

Как поясняется проект постановления разработан в рамках исполнение поручения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по поводу подготовки национального олимпийского резерва в соответствии с мировой практикой и создания на базе Легкоатлетического спортивного комплекса Центра олимпийской подготовки по легкой атлетике.

Проект постановления размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 30 октября.

Ранее сообщалось об утверждении положения о Министерстве культуры и информации РК.