В Казахстане оперативно-спасательные отряды станут самостоятельными службами

МЧС РК подготовило постановление правительства, предусматривающее реорганизацию ведомства, сообщает Zakon.kz.

В частности, предлагается вывести оперативно-спасательные отряды из состава Служб пожаротушения и аварийно-спасательных работ и создать в каждом областном центре и городах Астана, Шымкент 19 самостоятельных государственных учреждений, подведомственных территориальным департаментам по чрезвычайным ситуациям.

Одновременно, для повышения имиджа Казахстана на мировой арене и учитывая расположение Республиканского оперативно-спасательного отряда (Алматы) предлагается переименовать его в Республиканский оперативно-спасательный отряд "Барыс".

Это обусловлено тем, что РОСО входит в состав группировки Коллективных сил оперативного реагирования Организации договора о коллективной безопасности. При этом в других странах специальные спасательные подразделения имеют свои наименования, в Беларуси - Республиканский отряд специального назначения - "Зубр", Центр по проведению спасательных операций особого риска МЧС России - "Лидер", Горноспасательное подразделение МЧС Кыргызстана - "Эдельвейс" и т.д.

В настоящее время численность спасательных отрядов составляет 1 547 человек.

Как говорится в обосновании реорганизации, пожарные подразделения проводят тушение пожаров и связанные с ними аварийно-спасательные работы. Между тем функционирование двух профессиональных аварийно-спасательных служб в одном учреждении не позволяет обеспечить полноценное развитие спасательной отрасли.

"За последние годы все чаще спасатели привлекаются для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера за пределами страны. Так, в 2021 году для тушения лесного пожара и в текущем году в ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Турции в составе сводной группы участвовали спасатели МЧС Казахстана. Учитывая значительный рост количества стихийных бедствий и катастроф в мире, а также в рамках реализации поручений главы государства по созданию совместных сил органов по чрезвычайным ситуациям тюркских государств, озвученных в ходе визита в Турецкую Республику, предлагается вывести оперативно-спасательные отряды из состава Служб пожаротушения и аварийно-спасательных работ и создать в каждом областном центре и городах Астана, Шымкент в виде самостоятельных государственных учреждений, подведомственных территориальным департаментам по чрезвычайным ситуациям", - говорится в обосновании.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 15 июня.