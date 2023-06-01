Доллар незначительно подорожал на торгах 1 июня

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 448,72 тенге, поднявшись еще на 1,01 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня понизился и составил 63,01 тенге (-0,04).



Курс евро установлен Нацбанком в 478,33 тенге, рубля – 5,58 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 446-449 тенге, евро – по 477-483 тенге, российские рубли – по 5,4-5,55 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 1 июня.

Так, стоимость августовских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,29%, до 72,81 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июль стали дороже на 0,21%, до 68,23 долларов за баррель.