Очень сильная жара ожидается на юге и юго-западе Казахстана

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 2 июня 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", на большей части страны ожидается погода без осадков, лишь на западе, северо-западе, днем на юго-востоке в горных районах Казахстана ожидаются дожди с грозами. По республике сохраняются усиление ветра, на западе, юге – пыльная буря.

"На большей части Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской областей ожидается сильная жара, на юге, юго-западе – очень сильная жара. На большей части Костанайской, Улытауской, на севере, востоке Атырауской областей ожидается сильная жара", – говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, на севере, в центре Мангистауской области ожидается высокая пожарная опасность.

"На большей части Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской, Актюбинской, Туркестанской, Кызылординской, на востоке Атырауской, на юго-востоке Карагандинской, в центре Улытауской, на севере Абайской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность". РГП "Казгидромет"

Также сообщается, что на большей части Жамбылской области ожидается высокая пожарная опасность, на северо-востоке региона – чрезвычайная пожарная опасность.

Материал по теме Жара и прохлада: какой будет погода в Казахстане в июне

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в июне 2023 года. Согласно прогнозу, в начале месяца на большей части Казахстана ожидается жаркая погода. В середине июня жаркие дни будут сменяться прохладной погодой с кратковременными дождями, порывистым ветром, грозой, градом и пыльной бурей.