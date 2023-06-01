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Очень сильная жара ожидается на юге и юго-западе Казахстана

Очень сильная жара ожидается на юге и юго-западе Казахстана Фото: unsplash
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 2 июня 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", на большей части страны ожидается погода без осадков, лишь на западе, северо-западе, днем на юго-востоке в горных районах Казахстана ожидаются дожди с грозами. По республике сохраняются усиление ветра, на западе, юге – пыльная буря.

"На большей части Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской областей ожидается сильная жара, на юге, юго-западе – очень сильная жара. На большей части Костанайской, Улытауской, на севере, востоке Атырауской областей ожидается сильная жара", – говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, на севере, в центре Мангистауской области ожидается высокая пожарная опасность.

"На большей части Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской, Актюбинской, Туркестанской, Кызылординской, на востоке Атырауской, на юго-востоке Карагандинской, в центре Улытауской, на севере Абайской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность".РГП "Казгидромет"

Также сообщается, что на большей части Жамбылской области ожидается высокая пожарная опасность, на северо-востоке региона – чрезвычайная пожарная опасность.

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