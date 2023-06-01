Международный форум Аstana пройдет в столице 8-9 июня
Фото: Astana International Forum
Темой форума станет "Преодоление вызовов через диалог: по пути сотрудничества, развития и прогресса", сообщает Zakon.kz.
Мероприятие высокого уровня направлено на объединение усилий мирового сообщества для поиска консолидированных ответов на беспрецедентные вызовы, связанные с нарастанием геополитической напряженности и кардинальной трансформацией традиционных моделей межгосударственного сотрудничества.
Список почетных гостей форума:
- Шейх Тамим бин Хамад Аль Тани, Эмир государства Катар.
- Садыр Жапаров, президент Кыргызской Республики.
- Желька Цвиянович, Председатель Президиума Боснии и Герцеговины.
- Нгози Оконджо-Ивеала, Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО).
- Одрэ Азуле, Генеральный директор Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).
- Армида Алисжахбана, заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, Исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).
- Кристалина Георгиева, директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ).
- Мирослав Енча, помощник Генерального секретаря ООН по делам Европы, Центральной Азии и Северной и Южной Америки в Департаменте по политическим вопросам и вопросам миростроительства (ДПВМ).
- Ивана Живкович, помощник Генерального секретаря, помощник Администратора и директор Регионального бюро для Европы и Содружества Независимых Государств Программы развития ООН.
- Хельга Шмид, Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
- Маргарета Седерфельт, Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ
- Чжан Мин, Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
- Одиль Рено-Бассо, президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).
- Масацугу Асакава, президент Азиатского банка развития (АБР).
- Сухайль Мохаммед Фарадж Аль Мазруи, министр энергетики и инфраструктуры Объединенных Арабских Эмиратов.
- Януш Войцеховский, Европейский комиссар по сельскому хозяйству.
- Мулату Тешоме, бывший президент Эфиопии.
- Ласина Зербо, бывший премьер-министр Буркина-Фасо.
- Томас Гремингер, швейцарский дипломат и бывший Генеральный секретарь ОБСЕ.
- Дэниел Ергин, вице-председатель S&P Global.
- Рае Квон Чунг, директор Фонда Ban Ki-moon Foundation for a Better Future и бывший советник по вопросам изменения климата Республики Корея.
Ожидается более 1000 зарубежных гостей.
Что обсудят?
- Внешнюю политику и международную безопасность.
- Международное развитие и устойчивость.
- Энергетику и изменение климата.
- Экономику и финансы.
Эти направления составляют основу программы, которая включает в себя более 40 панельных сессий, неформальных дискуссий и других внепрограммных мероприятий. Стратегические партнеры форума – ООН и CNN.
Форум, организованный правительством, пройдет в Конгресс-центре (EXPO).
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