Международный форум Аstana пройдет в столице 8-9 июня

Темой форума станет "Преодоление вызовов через диалог: по пути сотрудничества, развития и прогресса", сообщает Zakon.kz.

Мероприятие высокого уровня направлено на объединение усилий мирового сообщества для поиска консолидированных ответов на беспрецедентные вызовы, связанные с нарастанием геополитической напряженности и кардинальной трансформацией традиционных моделей межгосударственного сотрудничества.



Список почетных гостей форума:

Шейх Тамим бин Хамад Аль Тани, Эмир государства Катар.

Садыр Жапаров, президент Кыргызской Республики.

Желька Цвиянович, Председатель Президиума Боснии и Герцеговины.

Нгози Оконджо-Ивеала, Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО).

Одрэ Азуле, Генеральный директор Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Армида Алисжахбана, заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, Исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).

Кристалина Георгиева, директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ).

Мирослав Енча, помощник Генерального секретаря ООН по делам Европы, Центральной Азии и Северной и Южной Америки в Департаменте по политическим вопросам и вопросам миростроительства (ДПВМ).

Ивана Живкович, помощник Генерального секретаря, помощник Администратора и директор Регионального бюро для Европы и Содружества Независимых Государств Программы развития ООН.

Хельга Шмид, Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Маргарета Седерфельт, Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ

Чжан Мин, Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Одиль Рено-Бассо, президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Масацугу Асакава, президент Азиатского банка развития (АБР).

Сухайль Мохаммед Фарадж Аль Мазруи, министр энергетики и инфраструктуры Объединенных Арабских Эмиратов.

Януш Войцеховский, Европейский комиссар по сельскому хозяйству.

Мулату Тешоме, бывший президент Эфиопии.

Ласина Зербо, бывший премьер-министр Буркина-Фасо.

Томас Гремингер, швейцарский дипломат и бывший Генеральный секретарь ОБСЕ.

Дэниел Ергин, вице-председатель S&P Global.

Рае Квон Чунг, директор Фонда Ban Ki-moon Foundation for a Better Future и бывший советник по вопросам изменения климата Республики Корея.

Ожидается более 1000 зарубежных гостей.

Что обсудят?

Внешнюю политику и международную безопасность.

Международное развитие и устойчивость.

Энергетику и изменение климата.

Экономику и финансы.

Эти направления составляют основу программы, которая включает в себя более 40 панельных сессий, неформальных дискуссий и других внепрограммных мероприятий. Стратегические партнеры форума – ООН и CNN.

Форум, организованный правительством, пройдет в Конгресс-центре (EXPO).