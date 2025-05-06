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События

Международный форум пройдет в Астане

форум в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2025 17:25 Фото: gov.kz
29-30 мая 2025 года в столице Казахстана пройдет Международный форум Астана (AIF). Мероприятие продолжает миссию содействия межгосударственному сотрудничеству и дипломатии в условиях глобальных вызовов и геополитической напряженности. Форум откроет президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Организаторы запланировали 39 панельных сессий. Из них 10 эксклюзивных сессий: "один на один" с высокопоставленными гостями и мировыми лидерами.

Программа форума состоит их трех основных тем:

  • "Внешняя политика и международная безопасность",
  • "Энергетика и изменение климата",
  • "Экономика и финансы".

Мировые эксперты во внешней политике и международной безопасности обсудят пакт о будущем, а также политику "средних держав" в многополярном мире и пути к новому балансу на Ближнем Востоке.

Отметим, что свое участие в форуме по данной теме подтвердили посол, председатель Мюнхенской конференции по безопасности (2022-2025 гг.) Кристоф Хойсген, директор Королевского института Элькано Чарльз Пауэлл, исполнительный директор Женевского центра политики безопасности (GCSP) Томас Гремингер.

На панельных сессиях по энергетике и изменению климата участники рассмотрят водную и энергетическую безопасности, устойчивое будущее Центральной Азии, глобальные действия в области климата, инновационные вызовы.

По данным темам выступят заместитель председателя, президент и главный исполнительный директор группы компаний Power International Holding Рамез Аль-Хайят, генеральный директор Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) Франческо Ла Камера, член палаты лордов парламента Великобритании лорд Фрэнсис Моуд, президент СОР29 Мухтар Бабаев.

Ключевыми направлениями по теме "Экономика и финансы" станут: определение будущего мировой торговли, искусственный интеллект, переосмысление глобальной экономической мощи, революция цифровых активов. Гостями форума станут основатель и председатель Berlin Global Dialogue Ларс-Хендрик Рёллер, вице-президент по Центральной и Восточной Европе, Google Патрик Уорнкинг, министр-делегат по внешней торговле и делам французских граждан за рубежом Лоран Сен-Мартен, вице-президент Европейского инвестиционного банка Кириакос Какорис.

Международный форум Астана 2025 года – ключевая площадка для глобального диалога и решения актуальных мировых проблем. Проект способствует формированию новой эры мультилатерализма, объединяя страны для совместного решения глобальных вызовов.

Мероприятие направлено на укрепление международного сотрудничества в условиях глобальных изменений, с фокусом на экономику, климат и межгосударственные отношения.

Подробную информацию о форуме и возможностях участия в нем можно найти здесь.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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