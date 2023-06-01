Ситуация в Украине: взрывы в российском Белгороде, Украина ждет вступления в НАТО

Фото: president.gov.ua

Девять человек пострадали при взрывах в российском Белогороде, сообщили в Кремле. Зеленский заявил, что Украина готова вступить в НАТО и ждет готовности альянса, сообщает Zakon.kz.

Девять человек получили ранения при взрывах в Белгороде. Сообщается, что у большинства пострадавших осколочные ранения после падения беспилотника на проезжую часть. При этом обстрелы Белгородской области не повлияют на ход "спецоперации", заявил Дмитрий Песков.

Госдума денонсировала договор между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Соглашение, подписанное в 2003 году, подчеркивало важность экономического развития между двумя странами и сохранения хозяйственного и природного комплекса акваторий.

Украина не намерена продлевать истекающее в 2024 году соглашение о транзите газа с Россией, заявил бывший глава австрийской нефтегазовой компании OMV Герхард Ройс, ссылаясь на разговор с заместителем министра энергетики Украины.

НАТО не приняла решений о гарантиях безопасности для Украины и еще прорабатывает детали, а также в Организации считают приоритетом победу Киева в конфликте, заявил генсек альянса Столтенберг.

Власти РФ решили продлить запрет на въезд фур из Евросоюза, Великобритании, Норвегии и Украины до конца 2023 года. Ранее запрет действовал до 30 июня и был принят как ответная мера на санкции Европы.

Президент Румынии Клаус Йоханнис призвал лидеров Молдовы и Украины не строить иллюзий о скором вступлении в ЕС. Он назвал процедуры долгими и сложными, но "это необходимо".

Украина готова вступить в НАТО, но ждет, когда к этому будет готов альянс, заявил Зеленский после прибытия на саммит Европейского политического сообщества. Там же глава МИД ФРГ заявила, что альянс не может обсуждать прием новых членов в альянс во время конфликта в Украине.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя удары Киева по территории России, в том числе и Москве, заявил, что Украина реализует свое право защищаться. При этом во Франции заявили, что военная помощь, которую страна передает Украине, не должна использоваться для атак по России. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на французского чиновника. Читайте также Девочка трех дней отроду начала ползать и удивила свою маму и бабушку Дефолта не будет: в США приняли законопроект о повышении потолка госдолга

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