Боль в спине можно победить простыми упражнениями

Фитнес-тренер рассказал о простых способах победить боль в спине и улучшить самочувствие, сообщает Zakon.kz.

Избавиться от боли в спине поможет несложная растяжка, утверждает фитнес-эксперт Семен Семенов. Упражнения будут эффективными для тех, кто страдает от болей в разных частях спины, но только при условии, что дискомфорт не связан с травмами, пишет Лента.ру.

Первое

Для выполнения первого упражнения нужно сесть на стул и положить руки на поясницу. Затем необходимо медленно наклониться назад, глядя вверх, и потянуть руки вверх настолько, насколько возможно. Позицию следует удерживать 10 секунд, затем расслабить мышцы. Повторить упражнение нужно еще два-три раза.

Второе

Сядьте на край стула, вытяните ноги перед собой и поставьте их на пятки. Медленно наклонитесь вперед, пытаясь коснуться кистями пола. Удерживайте эту позицию 10 секунд, затем расслабьте мышцы и повторите упражнение еще два-три раза.

Третье

Для растяжки шеи нужно сесть прямо и опустить плечи. "Поверните голову вправо до тех пор, пока не почувствуете легкое растяжение в шее. Удерживайте эту позицию 10 секунд, затем поверните голову влево и повторите упражнение.

Все перечисленные упражнения можно повторять несколько раз в день, чтобы снять напряжение в мышцах и уменьшить боль в спине.