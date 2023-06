Джо Байден упал во время церемонии вручения дипломов в Академии ВВС

Байден попытался подняться на ноги самостоятельно, но попытка оказалась неудачной. Сотрудники охраны оперативно подоспели и помогли ему встать. Видел падения появилось в сети.

Как сообщил директор по связям с общественностью Белого дома Бен Лаболт в своем Twitter, сейчас с Байденом все в порядке.

"Он в порядке", - сообщил Лаболт, уточнив, что американский президент действительно споткнулся о мешок с песком на сцене.

He's fine. There was a sandbag on stage while he was shaking hands. https://t.co/jP4sJiirHh