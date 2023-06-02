Бундеслига: "Штутгарт" разгромил "Гамбург"

В первом стыковом матче за место в Бундеслиге "Штутгарт" обыграл "Гамбург" со счетом 3:0, сообщает Zakon.kz

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Как пишет Championat.com хозяева открыли счёт уже на первой минуте усилиями Константиноса Мавропаноса. На 51-й минуте Йоша Вагноман удвоил преимущество «Штутгарта», а спустя три минуты Серу Гирасси забил третий гол.

Ответный матч команд состоится в понедельник, 5 июня. Победитель пары получит путевку в высший дивизион на следующий сезон.

Как сообщали ранее команды не встречались друг с другом три года, предыдущая их дуэль состоялась во время коронавирусного чемпионата 2-й Бундеслиги-2019/20 и завершилась сверхволевой победой "Штутгарта" со счетом 3:2.