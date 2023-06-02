Санэпидемиологи напомнили, чем могут обернуться купания в фонтане

Казахстанские медики рассказали о главной опасности фонтанов, особенно для детского организма, сообщает Zakon.kz

Как отмечают санэпидемиологи, летом люди часто купаются в городских фонтанах, но это небозопасно.

В первую очередь, фонтаны являются элементами благоустройства города, они увлажняют воздух, придают местности эстетический вид и не предназначены для купания, так как в процессе эксплуатации вода в фонтане обновляется не часто, и, кроме того, собираются пыль и дождевые стоки. Высокая температура воздуха также способствует размножению микроорганизмов.

"Развлечение в фонтане чревато не только простудой, но и более серьезными заболеваниями. Купание в фонтане может обернуться острой кишечной инфекцией, респираторной инфекцией, конъюнктивитами, главную же опасность представляют энтеровирусные, ротавирусные инфекции, вирусный гепатит А. Кроме указанного, при купании в фонтане можно получить травму при падении, а также электротравму, так как к фонтанам подведены различные коммуникации и подсветки", - отмечают медики.

Поэтому они строго-настрого рекомендуют взрослым и детям следует соблюдать меры предосторожности, избегать подобных развлечений в фонтанах, чтобы не подвергать себя риску заражения и получения травм.

Ранее мы писали, о том, как в Алматы готовили к запуску фонтаны.