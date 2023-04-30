Разбудить источник: как в Алматы готовят к запуску фонтаны

Фонтаны города Алматы готовят к запуску, чтобы 1 мая сезон начался вовремя. Люди любуются их красотой, не пытаясь понять, как эта система работает. Zakon.kz побеседовал со специалистом об обслуживании фонтанов и выяснил, как за ними ухаживают и почему купание в фонтанах вредно и опасно.

В Алматы насчитывается почти 150 фонтанов, из них 64 – в коммунальной собственности города. Остальная часть фонтанов – у гостиниц, торговых центров – являются частными и обслуживаются силами собственников.

По новым правилам открытие сезона запланировано на 1 мая. Работать они будут до первых холодов, по 1 октября. Ранее работу фонтанов возобновляли к концу последнего месяца весны.

Но не стоит полагать, что никто не вспоминает о фонтанах до майской жары. Есть многочисленный коллектив специалистов, который всю зиму трудится, готовя фонтаны к долгой летней работе.

Фото: Zakon.kz

Как рассказал руководитель службы по содержанию фонтанов Алматы Кумисбек Амангелдиев, в зимнее время специалисты не отдыхают, а производят ремонт технического оборудования фонтанов и их подготовку к длительной работе.

"Мастера занимаются заменой ключевых деталей, починкой автоматики: проводится замена насосов, вышедшей из строя подсветки, чисткой и полировкой оборудования. Особенно страдают за летний период элементы из нержавеющей стали, которые ребята чистят. Что-то вывозится на базу, где проводятся работы по устранению дефектов конструкций. Чаши фонтанов также постоянно зимой чистятся от мусора и снега", – сообщил главный специалист.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

За несколько дней до запуска фонтанов начинается самая интенсивная работа по расконсервации – монтаж оборудования и реконструкция чаш фонтанов. Их красят, производят промывку насосов, устраняют все недоделки. Идет наполнение водой, начинаются пробные запуски. Благодаря этой круглогодичной работе фонтаны бесперебойно работают с мая по октябрь без поломок.

"Кроме того, обновляется визуальный вид фонтанов. Для того, чтобы жителям было интересно, специалисты меняют прошлогоднюю водную картину, перекрашивают элементы в другой цвет. Самое сложное оборудование у фонтанов в парке Первого Президента и около Казахского национального театра оперы и балета им. Абая, так как имеется большое количество насосного оборудования и ночной подсветки. Оно требует очень тщательного и щепетильного подхода в вопросе электроники. Регулировка направлена на то, чтобы сто с лишним насосов работали синхронно и создавали красивую водную картину. Добиваемся при этом, чтобы каждый год игра струй и общая картина фонтанов была разной, чтобы не надоедала жителям". Кумисбек Амангелдиев

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

График работы алматинских фонтанов – с 8:00 до 23:00. Ночью специалисты также работают, очищая чаши фонтанов от мусора и листьев.

"64 фонтана обслуживают 90 человек. Есть несколько бригад, которые прикреплены к каждому фонтану. В их состав входят сервисные группы: электрики, строители, специалисты, которые занимаются наладкой сложного оборудования, и рабочие, которые смотрят за чистотой, сохранностью фонтанов, кроме того, контролируют порядок и соблюдение мер безопасности отдыхающими вблизи гидротехнического сооружения". Кумисбек Амангелдиев

Фото: Zakon.kz

На вопрос о том, какой предусмотрен порядок действий в случае, если фонтан вышел из строя в разгар сезона, специалист ответил:

"Чтобы фонтан не вышел из строя, мы проводим в зимний период работы по его подготовке. У нас есть резервное оборудование. Горожане могут заметить, что фонтан не работает только в том случае, когда его работу останавливают, чтобы помыть и почистить. Вода сливается, все чистится моющими средствами, заполняется чистой водой, и потом фонтан запускается".

Фото: Zakon.kz

Амангелдиев уточнил, что с мая по октябрь фонтан чистят 1-2 раза в месяц. Но все зависит от погодных условий. Если много дождей, очистка фонтана происходит чаще, если жаркая погода – раз в месяц.

По словам специалиста, у нас в городе имеются разные виды фонтанов. Сухие, которые не имеют видимой чаши: вода бьет из-под поверхности и тут же отводится обратно в подземный резервуар. Они, по мнению эксперта, являются самыми безопасными, так как технология строительства таких фонтанов предполагает размещение всех трубопроводов и специального фонтанного оборудования в не доступной для пользователя зоне фонтанной чаши, размещенной под настилом.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Оборудование такого типа фонтанов технически сложное, поэтому специалист призывает горожан быть бережливыми:

"Такие фонтаны, где струи воды выходят из земли и снова сквозь решетки уходят, оснащены сложным механизмом. Для создания динамики работы струй в пешеходных фонтанах, как их еще называют, применяют быстродействующие электромагнитные клапаны, устанавливаемые под уровнем настила. Динамика работы струй обеспечена частотными преобразователями, управляющими работой насосов фонтана. Такие фонтаны отличаются сложностью обслуживания и техническим содержанием. Просим жителей и гостей города быть бережливыми, следить за детьми, не допускать попадания различных предметов в отверстия фонтана. Это может привести к поломке, нарушению водной картины фонтана, порче насосного оборудования".

Фото: Zakon.kz

Кумисбек сетует на беспечность и игнорирование важной информации взрослыми горожанами. По его словам, объяснить случаи, когда дети во время игры бросают бумажки, фантики, листья, палки в фонтан, тем самым приводя к поломке оборудования, можно. Но бесконечно удивляет, когда взрослые люди ведут себя, как малые дети, совершая точно такие же губительные для оборудования действия, не обращая внимания на призывы не портить функционал фонтана.

"Хотелось бы сказать про сухие фонтаны, чаша воды которых находится под землей, и вода уходит в решетки. Большая просьба к горожанам: эти фонтаны очень сложные в техническом обслуживании и содержании, они безопасны, но когда вода идет, дети и взрослые бросают в фонтаны разные предметы. Из-за нагрузок выходит из строя насосное оборудование, фонтан засоряется. Оборудование по обслуживанию фонтанов дорогостоящее, ремонт требует больших финансовых вложений". Кумисбек Амангелдиев

Самые крупные такие фонтаны находятся на улице Панфилова, на площади Абая перед Дворцом Республики, в парке Горького. Они привлекают горожан не только красотой, но и возможностью походить или побегать между струй.

"Скоро начнется жаркий период, когда горожане хотят купаться в фонтанах. На площади Республики, возле здания ТЮЗа им. Г. Мусрепова очень любят плескаться в фонтанах и взрослые, и дети. Этого делать ни в коем случае нельзя! Там электричество, химические добавки в воде. Утром рано, когда люди выгуливают своих животных, они купают их в фонтанах, а днем там плещутся дети. Иногда можно заметить людей без определенного места жительства с мочалкой и мылом, которые моются в фонтанах. Когда-то давно я видел, как у здания цирка в 6 утра купали медведя. Но в воду фонтанов, чтобы она не зацвела и не стала рассадником инфекций, добавляют технический хлор и медный купорос", – недоумевает Кумисбек.

Фото: Zakon.kz

Также спикер рассказал, что фонтан "Неделька" восстановили и сделали таким, каким он был в советское время, – вернули исторический облик.

Кроме того, он объяснил, что все фонтаны города "закольцованы", чтобы не было большого расхода воды, учитывая, что она испаряется, ветры сносят капли воды на асфальт и деревья, люди норовят вычерпнуть воду из чаш. Нередки случи, когда автолюбители берут из фонтанов воду для мытья машины.

"Мы старается вернуть старую советскую систему, проверенную годами, организации фонтанов без электричества, для безопасности населения. Но, в любом случае, купаться нельзя, так как для обеззараживания воды и предотвращения ее позеленения, появления бактерий, водорослей в воду будут добавлять специальные добавки – это необходимая мера для содержания воды в норме", – поделился специалист.

Также Кумисбек Амангелдиев сообщил, что в ближайшее времени в Алматы планируют запустить еще 2-3 фонтана.

Фото: Zakon.kz

Останавливаясь на вопросе безопасности, руководитель группы по содержанию фонтанов Алматы рассказал, что было сделано за последние несколько лет.

"Совместно с акиматом для обеспечения безопасности жизни граждан было принято решение отойти от системы воднопогружных насосов, которые очень опасны для жизни человека. И перейти на сухостоящие насосы, система управления которыми находится в отдельно стоящем помещении. В такой системе вода не связана с электричеством". Кумисбек Амангелдиев

В свою очередь специалист обратился к алматинцам и гостям южной столицы, призвав к соблюдению элементарных правил и техники безопасности:

"Хотелось бы сказать людям: фонтан – это сложное гидротехническое сооружение. Это не бассейн. Первостепенной задачей его является ионизация и охлаждение воздуха, и только потом это эстетика и красота. К сожалению, все призывы и предупреждения специалистов наше население не воспринимает всерьез. Хотя каждый год мы с помощью указателей и табличек предупреждаем, говорим об этом в соцсетях, разными способами пытаемся донести до граждан информацию. Плюс ко всему, организованы патрули сотрудников, которые ходят и предупреждают людей, проводящих время возле фонтанов, о возможной опасности. Просят не заходить и не опускать ноги в чаши фонтанов. Но чаще всего граждане воспринимают их рекомендации в штыки".

А ведь купание опасно не только из-за возможного поражения эклектическим током, но и воздействием химии на организм человека, которая добавлена в воду для ее обеззараживания. Особенно негативно попадание такой воды может сказаться на здоровье маленьких детей: во время плескания она попадает в глаза и рот ребенка. Кроме того, конструкции фонтана не рассчитаны на купающихся, и такой легкомысленный поступок может привести к серьезным травмам.

Специалист обратился к алматинцам с призывом не пренебрегать правилами безопасности и не игнорировать предупреждения сотрудников о запрете купания в фонтанах.

Стоит напомнить об опасном для жизни инциденте, который произошел два года назад около Алматинского цирка: девочка решила побегать в чаше фонтана, наступила на провод, который от этого оголился, и произошло поражение током. Тогда пострадали три человека, пытаясь вытащить из воды ребенка. Этого случая можно было избежать, отмечает Кумысбек, если бы взрослые послушались сотрудника, который за несколько минут до происшествия подходил, чтобы предупредить о возможной опасности, попросил маму девочки вывести ребенка из воды.

Поэтому в заключение стоит еще раз сказать: впереди много теплых дней, каникулы, отпуска. Но, проводя время на воздухе, гуляя по живописным улицам Алматы, не нужно забывать о мерах безопасности. Необходимо соблюдать чистоту, тем самым уважая труд людей, которые ее создали и каждый день работают над тем, чтобы солнечный город стал еще краше.