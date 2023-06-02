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Самоубийство школьницы из Петропавловска: появились подробности

Самоубийство школьницы из Петропавловска: появились подробности Фото: Instagram/1severniy_tv
В средней школе №40 Петропавловска рассказали о 15-летней девочке, которая совершила накануне суицид. Учителя и одноклассники вспомнили какой она была, сообщает Zakon.kz

По информации телеканала КТК, случившееся в Петропавловске стало настоящим шоком для всех. Школьница хорошо училась, пользовалась авторитетом и вообще готовилась к последнему звонку. Но вдруг вышла с занятий и прыгнула с многоэтажки. Что толкнуло девочку на суицид, в школе не могут даже предположить.

 "Доброжелательная, в классе пользовалась авторитетом, не вызывала никогда ни у учителей, ни у меня, ни у родителей, что может быть такая ситуация. Она собиралась у нас идти в 10-й класс, занималась в художественной школе, рисовала, творческая девочка, мечтала быть дизайнером".отметила директор школы Роза Мурзатаева

В семье, со слов классного руководителя, конфликтных ситуаций н было.

Ранее сообщалось, что в Петропавловске девятиклассница покончила с собой в 300 метрах от школы. 15-летняя девочка вышла с занятий, а после бросилась с крыши 16-этажки и разбилась насмерть.

Елена Вебер
Петропавловск
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