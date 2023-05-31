Школьница прыгнула с крыши многоэтажного дома в Петропавловске

15-летняя девочка прыгнула с крыши одного из 16-этажных жилых домов в городе Петропавловске, передает Zakon.kz.

Сообщение о том, что на крыше дома по улице Жамбыла стоит девочка, поступило на оперативный канал "102" Управления полиции города Петропавловска 31 мая в 15:15.

Полицейские незамедлительно выехали по указанному адресу, но по прибытии они уже обнаружили тело девочки на земле без признаков жизни.

"Сотрудниками следственно-оперативной группы установлена личность пострадавшей. По предварительной версии, 15-летняя горожанка совершила суицид, прыгнув с крыши дома", – сообщает пресс-служба ДП СКО.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ст. 105 УК РК. Проводятся следственные действия, направленные на всестороннее исследование обстоятельств дела, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение.





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