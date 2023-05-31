Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Школьница прыгнула с крыши многоэтажного дома в Петропавловске

Школьница прыгнула с крыши многоэтажного дома в Петропавловске Фото: Zakon.kz
15-летняя девочка прыгнула с крыши одного из 16-этажных жилых домов в городе Петропавловске, передает Zakon.kz.

Сообщение о том, что на крыше дома по улице Жамбыла стоит девочка, поступило на оперативный канал "102" Управления полиции города Петропавловска 31 мая в 15:15.

Полицейские незамедлительно выехали по указанному адресу, но по прибытии они уже обнаружили тело девочки на земле без признаков жизни.

"Сотрудниками следственно-оперативной группы установлена личность пострадавшей. По предварительной версии, 15-летняя горожанка совершила суицид, прыгнув с крыши дома", – сообщает пресс-служба ДП СКО.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ст. 105 УК РК. Проводятся следственные действия, направленные на всестороннее исследование обстоятельств дела, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение.


26 мая студентка колледжа в Кокшетау также покончила с собой из-за плохой оценки.

Читайте также

Выпускники в Жанаозене нарушили ПДД и попали на видео

Сотни лошадей напугали жителей Каскелена

В Шымкенте двое подростков реанимировали наглотавшегося воды ребенка

Константин Вноровский
Петропавловск Северо-Казахстанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
школа, класс
Директора столичной школы уволили после видеообращения учеников
В Казахстане призовут на воинскую службу офицеров запаса
В Казахстане увеличат набор на воинскую службу офицеров запаса
Что изменится в жизни казахстанцев в июня 2023 года
Что изменится в жизни казахстанцев с июня 2023 года
Обратились к казахстанцам с предупреждением
В ЕНПФ обратились к казахстанцам с предупреждением
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления