Магнитные бури в июне 2023: названы опасные даты
По данным Unian.net сильная буря мощностью 5 баллов продлится три дня подряд - с 18 по 20 июня.
Последний день месяца - 30 июня - снова отметится повышенной солнечной активностью. Мощность этой бури составит 4 балла.
Как влияет на человека магнитная буря
Влияние магнитных бурь на здоровье очень индивидуально. Наиболее уязвимы перед этими явлениями метеозависимые, пожилые, хронически больные люди, а также беременные женщины.
Чтобы свести к минимуму негативные последствия бурь, соблюдайте правила здорового образа жизни в период бури.
- Пейте больше воды, зеленого и травяного чая, а употребление кофе, алкоголя и энергетиков ограничьте.
- Ешьте больше сезонных продуктов и меньше жирной, жареной, мучной и острой пищи.
- Откажитесь от курения сигарет и кальяна.
- Регулярно проветривайте комнату, особенно перед сном.
- Увеличьте физическую активность. Займитесь зарядкой или как минимум чаще ходите пешком.
- Проводите больше времени на свежем воздухе.
- Перед сном принимайте контрастный душ.
- Постарайтесь засыпать и просыпаться в одно и то же время, в том числе и на выходных.
- Постарайтесь меньше нервничать. Не участвуйте в конфликтах.
Ранее мы сообщали, что к Земле приближается астероид. Он пролетит мимо 12 июня в 03:53 по московскому времени со скоростью 21 км в секунду. Его размер от 300 до 800 метров, и из-за своего размера он попадает в категорию "потенциально опасных астероидов".