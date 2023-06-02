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Магнитные бури в июне 2023: названы опасные даты

Магнитные бури в июне 2023: названы опасные даты Фото: pixabay
Специалисты сообщили, что в июне ожидается пять магнитных бурь. Первая из них ожидается 2 июня, следующие - 10 и 16 июня. Эти бури будут однодневными и слабыми по силе (4 балла), передает Zakon.kz

По данным Unian.net сильная буря мощностью 5 баллов продлится три дня подряд - с 18 по 20 июня.

Последний день месяца - 30 июня - снова отметится повышенной солнечной активностью. Мощность этой бури составит 4 балла.

Как влияет на человека магнитная буря

Влияние магнитных бурь на здоровье очень индивидуально. Наиболее уязвимы перед этими явлениями метеозависимые, пожилые, хронически больные люди, а также беременные женщины.

Чтобы свести к минимуму негативные последствия бурь, соблюдайте правила здорового образа жизни в период бури.

  • Пейте больше воды, зеленого и травяного чая, а употребление кофе, алкоголя и энергетиков ограничьте.
  • Ешьте больше сезонных продуктов и меньше жирной, жареной, мучной и острой пищи.
  • Откажитесь от курения сигарет и кальяна.
  • Регулярно проветривайте комнату, особенно перед сном.
  • Увеличьте физическую активность. Займитесь зарядкой или как минимум чаще ходите пешком.
  • Проводите больше времени на свежем воздухе.
  • Перед сном принимайте контрастный душ.
  • Постарайтесь засыпать и просыпаться в одно и то же время, в том числе и на выходных.
  • Постарайтесь меньше нервничать. Не участвуйте в конфликтах.

Ранее мы сообщали, что к Земле приближается астероид. Он пролетит мимо 12 июня в 03:53 по московскому времени со скоростью 21 км в секунду. Его размер от 300 до 800 метров, и из-за своего размера он попадает в категорию "потенциально опасных астероидов".

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