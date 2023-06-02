Дистанционка и гибкое рабочее время для госслужащих: новые правила

Агентство по делам госслужбы приказом от 29 мая 2023 года утвердило "Правила применения дистанционной работы, комбинированной дистанционной работы, работы в режиме гибкого рабочего времени для государственных служащих", сообщает Zakon.kz.

Согласно правилам, дистанционная работа – осуществление трудового процесса вне места нахождения работодателя с применением в процессе трудовой деятельности информационно-коммуникационных технологий.

Комбинированная дистанционная работа – осуществление трудового процесса путем чередования периодов выполнения трудовых обязанностей как по месту нахождения работодателя, так и посредством дистанционной работы.

Режим гибкого рабочего времени – осуществление трудового процесса, при котором по согласованию с работодателем работнику может быть установлен иной распорядок (начало и окончание) рабочего дня.

Порядок организации дистанционной работы, комбинированной дистанционной работы, работы в режиме гибкого рабочего времени определен Трудовым кодексом.

Дистанционная работа, комбинированная дистанционная работа

Дистанционная работа или комбинированная дистанционная работа для работников устанавливается по соглашению сторон.

На дистанционку или комбинированную дистанционную работу госслужащих могут перевести на период введения чрезвычайного или военного положения, объявления чрезвычайной ситуации либо при введении иных ограничительных мероприятий, в том числе карантина, по решению государственных органов или их должностных лиц, а также в других исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или здоровье работников.

В акте, устанавливающем введение дистанционной или комбинированной работы, должны быть:

основание временного установления дистанционной работы и (или) комбинированной дистанционной работы; список работников, в отношении которых временно установлена дистанционная работа и (или) комбинированная дистанционная работа; срок дистанционной работы и (или) комбинированной дистанционной работы; место осуществления дистанционной работы и (или) комбинированной дистанционной работы.

При переводе на дистанционку или на комбинированный формат работы работодатель обязан обеспечить сотрудников необходимым оборудованием, в т.ч. компьютерами, услугами связи и иными средствами и несет расходы по их установлению и обслуживанию.

Контролировать соблюдение режима рабочего времени будет руководитель структурного подразделения (либо при его отсутствии — непосредственный руководитель) государственного органа и служба управления персоналом.

Работодатель не может требовать нахождения работника в режиме доступности вне рабочего времени. Исключение составляют неотложные, заранее непредвиденные работы.

Работника могут вызвать на рабочее место для выполнения работ с документами пометкой "для служебного пользования", секретными документами, а также с заблаговременным уведомлением в иных случаях, когда присутствие работника необходимо для выполнения непредвиденной, срочной и неотложной работы.

Работа в режиме гибкого рабочего времени

Для работников, в том числе занятых на дистанционной работе, может устанавливаться режим гибкого рабочего времени.

Режим гибкого рабочего времени не может применяться в отношении работников, продолжительность рабочего времени которых определяется с учетом особенностей, установленных регламентом работы государственного органа.

Для установления режима гибкого рабочего времени работник должен подать электронное заявление через информационную систему "Е-қызмет" либо в ведомственной информационной системы по управлению персоналом. В заявлении следует отразить причины, режим времени и период гибкого рабочего времени. На основании этого заявления работодатель своим актом устанавливает режим гибкого рабочего времени.

Далее заявление поступает на рассмотрение лицу, имеющему право назначения на должность и освобождения от должности работника (уполномоченное лицо). По итогам 10-дневного рассмотрения уполномоченное лицо своим актом устанавливает режим гибкого рабочего времени.

Акт должен содержать:

основание установления режима гибкого рабочего времени; список работников, в отношении которых установлен режим гибкого рабочего времени; фиксированное рабочее время; период применения режима гибкого рабочего времени.

Режим гибкого рабочего времени может устанавливаться на период не более 6 месяцев. Однако по соглашению сторон этот срок можно продлить.

Продолжительность ежедневной работы и (или) еженедельной работы в режиме гибкого рабочего времени устанавливается в соответствии с Кодексом и Законом. При этом продолжительность ежедневной работы и (или) еженедельной работы в режиме гибкого рабочего времени может быть больше или меньше нормы ежедневной и (или) еженедельной продолжительности рабочего времени.

Контролировать и вести учет рабочего времени работника должна кадровая служба, в том числе с использованием системы контроля и управления доступом.

Если сотрудник систематически нарушает условия режима гибкого рабочего времени и трудовую дисциплину, то ему могут отменить режим гибкого рабочего времени.

Приказ вводится в действие 12 июня 2023 года.