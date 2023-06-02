Конституционный суд признал неконституционным одно из требований при усыновлении ребенка

Конституционный суд вынес нормативное постановление от 1 июня 2023 года, в котором признал требование о приложении к заявлению в суд об усыновлении заключения молекулярно-генетической экспертизы неконституционным, сообщает Zakon.kz.

В Конституционный суд поступило обращение от казахстанки с просьбой проверить абзац 5 пункта 3 нормативного постановления Верховного суда от 31 марта 2016 года на соответствие пункту Конституции, где говорится, что "Каждый имеет право на судебную защиту своих прав и свобод".

Согласно указанному нормативному постановлению Верховного суда, при усыновлении ребенка, в отношении которого супругом заявителя установлено отцовство, к заявлению должно быть приложено заключение молекулярно-генетической экспертизы, подтверждающей отцовство в отношении усыновляемого ребенка. При отсутствии такого заключения заявление подлежит возвращению.

Обращение заявителя связано с тем, что суды первой и апелляционной инстанций со ссылкой на данное разъяснение Верховного суда возвратили заявление об усыновлении ребенка в связи с отсутствием заключения молекулярно-генетической экспертизы, подтверждающей отцовство ее супруга в отношении усыновляемого ребенка. Между тем супруг заявительницы в свидетельстве о рождении ребенка, рожденного другой женщиной, не состоявшей с ним в зарегистрированном браке, записан в качестве отца. Он отказался проходить указанную экспертизу, ссылаясь на ее высокую стоимость.

Тем самым, была введена новая императивная норма.

Конституционный суд признал, что правовая позиция Верховного суда, устанавливающая молекулярно-биологическую экспертизу одним из необходимых доказательств отцовства при рассмотрении судами дел об усыновлении детей родственниками, содействует укреплению доказательной базы судебных решений и защищает права ребенка, что является важной для рассмотрения соответствующей категории дел.

Вместе с тем Конституционный суд признал, что императивное требование о приложении заключения молекулярно-генетической экспертизы к заявлению в суд об усыновлении ребенка и возврат заявления в случае несоблюдения данного требования не соответствует пункту 2 статьи 13 Конституции.

Таким образом, Конституционный суд считает, что сам суд вправе назначить в ходе судебного процесса необходимую и недостающую для доказательного решения дела экспертизу (в том числе молекулярно-генетическую), проверить законность ее проведения в той или иной организации, оценить и учесть содержащиеся в ней выводы.

В результате, изучив материалы конституционного производства, проанализировав действующее законодательство республики, международный опыт и законодательство отдельных зарубежных стран, Конституционный суд признал требование нормативного постановления Верховного суда об обязательном назначении молекулярно-генетической экспертины не соответствующим ряду пунктов и статей Конституции.

Нормативное постановление вступает в силу со дня его принятия, является общеобязательным на всей территории РК, окончательным и обжалованию не подлежит.