Как правильно оборудовать рабочее место лица с инвалидностью
Приказом утверждены:
- Стандарт рабочего места лица с инвалидностью, передвигающегося на кресле-коляске.
- Стандарт рабочего места лица с инвалидностью с полной потерей зрения.
- Стандарт рабочего места лица с инвалидностью с полной потерей слуха.
Как оборудовать рабочее место лица с инвалидностью, передвигающегося на кресле-коляске
Рабочее место лица с инвалидностью, передвигающегося на кресле-коляске, включает в себя основное и вспомогательное оборудование, которое отвечает основным антропометрическим и эргономическим требованиям.
Основные элементы, которые используются и учитываются при организации рабочего места:
- специальное оборудование и приспособления, призванные компенсировать антропометрические и анатомо-морфологические ограничения лица с инвалидностью, передвигающегося на кресле-коляске;
- создание дополнительного специально разработанного ручного инструмента с учетом антропометрических и анатомо-морфологических особенностей лица с инвалидностью, передвигающегося на кресле-коляске максимизирует эффект его использования;
- основные элементы управления технологическим оборудованием, используемых при работе материалов, деталей находятся в пределах рабочей зоны;
- все элементы в рабочей зоне надежно закрепляются во избежание нанесения трудовых увечий.
Лицам с инвалидностью дополнительно предоставляется пространство (например, увеличение разворотной площадки для инвалида, передвигающегося на кресле-коляске) и освещение рабочего места.
Производственные объекты с пребыванием людей обеспечиваются естественным и искусственным освещением. При выполнении работ средней точности комбинированная освещенность на рабочем месте предусматривается не менее 500 люкс, малой точности и грубых работ – не менее 300 люкс согласно государственным нормативам в области архитектуры, градостроительства и строительства.
Площадь помещений принимается из расчета 7,65 квадратных метров на одного работающего лица с инвалидностью, передвигающегося на кресле-коляске.
Рабочий стол обладает следующими характеристиками и возможностями:
- изменение высоты и наклона поверхности;
- возможность обеспечения дополнительного местного освещения;
- обеспечение возможности дополнительного крепления вспомогательного оборудования;
- наличие выдвижных ящиков, устройство для захвата и удержания предметов и деталей.
Рабочий стул обладает следующими характеристиками и возможностями:
- изменение высоты и наклона сидения и спинки;
- установка дополнительных подножек (по необходимости);
- установка дополнительных подлокотников;
- установка дополнительных упоров и поручней для облегчения передвижения.
При обустройстве рабочего подбор и расстановка рабочего оборудования, мебели осуществляется с учетом требований для маломобильных групп населения в отношении сотрудника в кресле-коляске:
- габариты занимаемой зоны при вращении кресла-коляски вокруг вертикальной оси: 1400х1400 миллиметров;
- доступность элементов окружающей среды:
- при расположении сбоку: не выше 1400 миллиметров и не ниже 300 миллиметров от пола;
- при фронтальном положении: не выше 1200 миллиметров и не ниже 400 миллиметров от пола.
Рабочее место, предполагающее работу на компьютере, в случае необходимости оборудуется специальной клавиатурой, специальной компьютерной мышью.
Требования к передвижению лица с инвалидностью, передвигающегося на кресле-коляске:
1) в здании предусматривается вход, приспособленный для лиц, передвигающихся на кресло-коляске. Наружные лестницы и пандусы имеют поручни. Максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не превышает 0,8 метра при уклоне не более 8%. При перепаде высот пола на путях движения 0,2 метра и менее увеличивается уклон пандуса до 10%;
2) на пути движения:
- ширина полос движения при открытых дверях кабинетов – не менее 90 сантиметров;
- ширина дверных проемов – не менее 90 сантиметров;
- высота порогов – не более 2,5 сантиметров;
- размещение рабочего места обеспечивает минимальную необходимость передвижений;
- по пути движения отсутствуют навесное оборудование, препятствия для перемещения;
3) размещение рабочего места на втором и выше этажах:
- при размещении рабочих мест на втором этаже и выше оборудуются пассажирские лифты с кабиной не менее 140х120 сантиметров, шириной дверного проема – не менее 90 сантиметров;
- лестничное индивидуальное подъемное устройство при отсутствии лифта.
В общественных уборных предусматривается не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан, в том числе передвигающихся на кресло-коляске.
Универсальная кабина имеет размеры: ширина – не менее 1,65 метра, глубина – не менее 1,8 метра. В кабине предусматривается:
- пространство для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей;
- возможность установки поручней, поворотных или откидных сидений.
Рабочее место лица с инвалидностью с полной потерей зрения
Рабочее место лица с инвалидностью с полной потерей зрения включает в себя основное и вспомогательное оборудование, которое отвечает основным эргономическим требованиям.
Основные элементы рабочего места, учитываемые при его организации:
- специальное оборудование и приспособления, призванные компенсировать физиологические ограничения лица с инвалидностью, вызванные его слепотой;
- обеспечение специально разработанного рельефного шрифта с учетом особенностей лица с инвалидностью с полной потерей зрения;
- основные элементы управления тифлокомплексом, используемые при работе материалов, приспособлений находятся в пределах рабочей зоны с учетом особенностей организма лица с инвалидностью с полной потерей зрения;
- дополнительное оборудование для идентификации окружающей среды в рабочей зоне (акустические, тактильные, визуальные) для обеспечения эффективности рабочего процесса и безопасности труда для лица с инвалидностью с полной потерей зрения.
При расстановке производственного оборудования, мебели учитываются обеспечение беспрепятственного прохода для лица с инвалидностью с полной потерей зрения. Также предусматривается монтаж тактильных направляющих указателей (напольные и настенные) на путях движения.
Санитарно-гигиенические требования к организации рабочего места:
- микроклимат 1 класс;
- шум не превышает 80 децибел;
- отсутствие локальной вибрации;
- отсутствие ультразвука, инфразвука;
- вредные вещества в пределах максимально допустимых значений;
- не допускается переохлаждение рук.
Рабочее место лица с инвалидностью с полной потерей зрения оборудуется тифлокомплексом с осязательными, слуховыми, зрительными ориентирами, которые призваны обеспечивать систему ориентации на рабочем месте. Тифлокомплекс – компьютер, который оснащен специальным оборудованием и программным обеспечением для слабовидящих и незрячих пользователей, а также брайлевские принтеры.
Все технологические приспособления оснащаются тифлометками, что позволят лицу с инвалидностью их использовать без зрительного контроля. Также данные тифлометки обеспечивают безопасность использования инструмента.
При необходимости рабочее место лица с инвалидностью с полной потерей зрения оборудуется радиоточками. Если в помещении работают несколько лиц с инвалидностью с полной потерей зрения, то устанавливается общий источник радиооповещения.
Требования к рабочему месту лица с инвалидностью с полной потерей зрения включают в себя:
- компьютерные тифлокомплексы, призванные обеспечить возможность выполнения работы без зрительного и слухового контроля;
- тифлоорганайзер и брайлевские принтеры, клавиатуры, дающие возможность подсоединения к брайлевскому дисплею, для работы с компьютерами и оргтехникой.
Планировка рабочего места осуществляется с учетом минимальных пространственных перемещений работника в процессе труда.
Пути передвижения работника и внутрицехового транспорта разделены. Размещение производственных помещений непосредственно у входа, не выше 3 этажа. Для покрытия полов и лестниц используются противоскользящие материалы. Устанавливаются предохранительные барьеры на окна, лестницы и направляющие поручни.
Рабочая зона и пути передвижения лиц с инвалидностью с полной потерей зрения оснащаются системами ориентиров ("звуковые маяки") и рельефными надписями.
Рабочее место лица с инвалидностью с полной потерей слуха
Лица с инвалидностью с полной потерей слуха не допускаются к работам в условиях интенсивного шума и локальной производственной вибрации, с движущимися механизмами, в производстве веществ, обладающих токсичностью.
Основными элементами рабочего места с полной потерей слуха, которые используются и учитываются при его организации, являются специальное оборудование и приспособления, призванные компенсировать антропометрические и анатомо-морфологические ограничения лица с инвалидностью с полной потерей слуха.
Расстановка оборудования и мебели, освещение рабочего места лица с инвалидностью с полной потерей слуха обеспечивает безопасность и комфортность труда.
Производственные объекты с постоянным пребыванием людей обеспечиваются естественным и искусственным освещением. При выполнении работ средней точности комбинированная освещенность на рабочем месте предусматривается не менее 500 люкс, малой точности и грубых работ – не менее 300 люкс.
Рабочее место лица с инвалидностью с полной потерей слуха оборудуется дополнительно:
- оборудованием, преобразующим звуковые сигналы в световые, в текстовую бегущую строку;
- световыми (визуальными) индикаторами, преобразующими речь в текст.
Требованиями к рабочему месту для лиц с инвалидностью с одновременным нарушением слуха и зрения являются:
- тактильные тифлокомплексы, призванные обеспечить выполнение работы без зрительного и слухового контроля;
- тифлоорганайзер и брайлевские принтеры, клавиатуры, дающие возможность подсоединения к брайлевскому дисплею, для работы с компьютерами и оргтехникой.
На предприятии, использующем труд лиц с инвалидностью с полной потерей слуха, предусматривается кабинет переводчика жестового языка. Он оборудуется специальными техническими средствами связи: телефонами с текстовым сообщением или ноутбуком с веб-камерой.
На рабочем месте дополнительно устанавливаются мигающие световые сигналы для информирования об опасности и эвакуации.
Приказ вводится в действие 1 июля 2023 года.