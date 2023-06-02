Как правильно оборудовать рабочее место лица с инвалидностью

Министерство труда приказом от 26 мая 2023 года утвердило стандарты рабочего места лиц с инвалидностью, сообщает Zakon.kz.

Приказом утверждены:

Стандарт рабочего места лица с инвалидностью, передвигающегося на кресле-коляске.

Стандарт рабочего места лица с инвалидностью с полной потерей зрения.

Стандарт рабочего места лица с инвалидностью с полной потерей слуха.

Как оборудовать рабочее место лица с инвалидностью, передвигающегося на кресле-коляске

Рабочее место лица с инвалидностью, передвигающегося на кресле-коляске, включает в себя основное и вспомогательное оборудование, которое отвечает основным антропометрическим и эргономическим требованиям.

Основные элементы, которые используются и учитываются при организации рабочего места:

специальное оборудование и приспособления, призванные компенсировать антропометрические и анатомо-морфологические ограничения лица с инвалидностью, передвигающегося на кресле-коляске;

создание дополнительного специально разработанного ручного инструмента с учетом антропометрических и анатомо-морфологических особенностей лица с инвалидностью, передвигающегося на кресле-коляске максимизирует эффект его использования;

основные элементы управления технологическим оборудованием, используемых при работе материалов, деталей находятся в пределах рабочей зоны;

все элементы в рабочей зоне надежно закрепляются во избежание нанесения трудовых увечий.

Лицам с инвалидностью дополнительно предоставляется пространство (например, увеличение разворотной площадки для инвалида, передвигающегося на кресле-коляске) и освещение рабочего места.

Производственные объекты с пребыванием людей обеспечиваются естественным и искусственным освещением. При выполнении работ средней точности комбинированная освещенность на рабочем месте предусматривается не менее 500 люкс, малой точности и грубых работ – не менее 300 люкс согласно государственным нормативам в области архитектуры, градостроительства и строительства.

Площадь помещений принимается из расчета 7,65 квадратных метров на одного работающего лица с инвалидностью, передвигающегося на кресле-коляске.

Рабочий стол обладает следующими характеристиками и возможностями: изменение высоты и наклона поверхности;

возможность обеспечения дополнительного местного освещения;

обеспечение возможности дополнительного крепления вспомогательного оборудования;

наличие выдвижных ящиков, устройство для захвата и удержания предметов и деталей. Рабочий стул обладает следующими характеристиками и возможностями: изменение высоты и наклона сидения и спинки;

установка дополнительных подножек (по необходимости);

установка дополнительных подлокотников;

установка дополнительных упоров и поручней для облегчения передвижения.

При обустройстве рабочего подбор и расстановка рабочего оборудования, мебели осуществляется с учетом требований для маломобильных групп населения в отношении сотрудника в кресле-коляске:

габариты занимаемой зоны при вращении кресла-коляски вокруг вертикальной оси: 1400х1400 миллиметров; доступность элементов окружающей среды:

при расположении сбоку: не выше 1400 миллиметров и не ниже 300 миллиметров от пола;

при фронтальном положении: не выше 1200 миллиметров и не ниже 400 миллиметров от пола.

Рабочее место, предполагающее работу на компьютере, в случае необходимости оборудуется специальной клавиатурой, специальной компьютерной мышью.

Требования к передвижению лица с инвалидностью, передвигающегося на кресле-коляске:

1) в здании предусматривается вход, приспособленный для лиц, передвигающихся на кресло-коляске. Наружные лестницы и пандусы имеют поручни. Максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не превышает 0,8 метра при уклоне не более 8%. При перепаде высот пола на путях движения 0,2 метра и менее увеличивается уклон пандуса до 10%;

2) на пути движения:

ширина полос движения при открытых дверях кабинетов – не менее 90 сантиметров;

ширина дверных проемов – не менее 90 сантиметров;

высота порогов – не более 2,5 сантиметров;

размещение рабочего места обеспечивает минимальную необходимость передвижений;

по пути движения отсутствуют навесное оборудование, препятствия для перемещения;

3) размещение рабочего места на втором и выше этажах:

при размещении рабочих мест на втором этаже и выше оборудуются пассажирские лифты с кабиной не менее 140х120 сантиметров, шириной дверного проема – не менее 90 сантиметров;

лестничное индивидуальное подъемное устройство при отсутствии лифта.

В общественных уборных предусматривается не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан, в том числе передвигающихся на кресло-коляске.

Универсальная кабина имеет размеры: ширина – не менее 1,65 метра, глубина – не менее 1,8 метра. В кабине предусматривается:

пространство для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей;

возможность установки поручней, поворотных или откидных сидений.

Рабочее место лица с инвалидностью с полной потерей зрения

Рабочее место лица с инвалидностью с полной потерей зрения включает в себя основное и вспомогательное оборудование, которое отвечает основным эргономическим требованиям.

Основные элементы рабочего места, учитываемые при его организации:

специальное оборудование и приспособления, призванные компенсировать физиологические ограничения лица с инвалидностью, вызванные его слепотой;

обеспечение специально разработанного рельефного шрифта с учетом особенностей лица с инвалидностью с полной потерей зрения;

основные элементы управления тифлокомплексом, используемые при работе материалов, приспособлений находятся в пределах рабочей зоны с учетом особенностей организма лица с инвалидностью с полной потерей зрения;

дополнительное оборудование для идентификации окружающей среды в рабочей зоне (акустические, тактильные, визуальные) для обеспечения эффективности рабочего процесса и безопасности труда для лица с инвалидностью с полной потерей зрения.

При расстановке производственного оборудования, мебели учитываются обеспечение беспрепятственного прохода для лица с инвалидностью с полной потерей зрения. Также предусматривается монтаж тактильных направляющих указателей (напольные и настенные) на путях движения.

Санитарно-гигиенические требования к организации рабочего места:

микроклимат 1 класс;

шум не превышает 80 децибел;

отсутствие локальной вибрации;

отсутствие ультразвука, инфразвука;

вредные вещества в пределах максимально допустимых значений;

не допускается переохлаждение рук.

Рабочее место лица с инвалидностью с полной потерей зрения оборудуется тифлокомплексом с осязательными, слуховыми, зрительными ориентирами, которые призваны обеспечивать систему ориентации на рабочем месте. Тифлокомплекс – компьютер, который оснащен специальным оборудованием и программным обеспечением для слабовидящих и незрячих пользователей, а также брайлевские принтеры.

Все технологические приспособления оснащаются тифлометками, что позволят лицу с инвалидностью их использовать без зрительного контроля. Также данные тифлометки обеспечивают безопасность использования инструмента.

При необходимости рабочее место лица с инвалидностью с полной потерей зрения оборудуется радиоточками. Если в помещении работают несколько лиц с инвалидностью с полной потерей зрения, то устанавливается общий источник радиооповещения.

Требования к рабочему месту лица с инвалидностью с полной потерей зрения включают в себя: компьютерные тифлокомплексы, призванные обеспечить возможность выполнения работы без зрительного и слухового контроля;

тифлоорганайзер и брайлевские принтеры, клавиатуры, дающие возможность подсоединения к брайлевскому дисплею, для работы с компьютерами и оргтехникой.

Планировка рабочего места осуществляется с учетом минимальных пространственных перемещений работника в процессе труда.

Пути передвижения работника и внутрицехового транспорта разделены. Размещение производственных помещений непосредственно у входа, не выше 3 этажа. Для покрытия полов и лестниц используются противоскользящие материалы. Устанавливаются предохранительные барьеры на окна, лестницы и направляющие поручни.

Рабочая зона и пути передвижения лиц с инвалидностью с полной потерей зрения оснащаются системами ориентиров ("звуковые маяки") и рельефными надписями.

Рабочее место лица с инвалидностью с полной потерей слуха

Лица с инвалидностью с полной потерей слуха не допускаются к работам в условиях интенсивного шума и локальной производственной вибрации, с движущимися механизмами, в производстве веществ, обладающих токсичностью.

Основными элементами рабочего места с полной потерей слуха, которые используются и учитываются при его организации, являются специальное оборудование и приспособления, призванные компенсировать антропометрические и анатомо-морфологические ограничения лица с инвалидностью с полной потерей слуха.

Расстановка оборудования и мебели, освещение рабочего места лица с инвалидностью с полной потерей слуха обеспечивает безопасность и комфортность труда.

Производственные объекты с постоянным пребыванием людей обеспечиваются естественным и искусственным освещением. При выполнении работ средней точности комбинированная освещенность на рабочем месте предусматривается не менее 500 люкс, малой точности и грубых работ – не менее 300 люкс.

Рабочее место лица с инвалидностью с полной потерей слуха оборудуется дополнительно:

оборудованием, преобразующим звуковые сигналы в световые, в текстовую бегущую строку;

световыми (визуальными) индикаторами, преобразующими речь в текст.

Требованиями к рабочему месту для лиц с инвалидностью с одновременным нарушением слуха и зрения являются: тактильные тифлокомплексы, призванные обеспечить выполнение работы без зрительного и слухового контроля;

тифлоорганайзер и брайлевские принтеры, клавиатуры, дающие возможность подсоединения к брайлевскому дисплею, для работы с компьютерами и оргтехникой.

На предприятии, использующем труд лиц с инвалидностью с полной потерей слуха, предусматривается кабинет переводчика жестового языка. Он оборудуется специальными техническими средствами связи: телефонами с текстовым сообщением или ноутбуком с веб-камерой.

На рабочем месте дополнительно устанавливаются мигающие световые сигналы для информирования об опасности и эвакуации.

Приказ вводится в действие 1 июля 2023 года.