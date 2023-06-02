Роналду получил травму перед отборочными играми за сборную Португалии

Португальская звезда и капитан клуба "Аль-Наср" из Саудовской Аравии Криштиану Роналду завершил свой первый сезон за арабский коллектив. Но не смог сыграть заключительный матч в чемпионате из-за травмы, сообщает Zakon.kz.

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В последнем туре первенства "Аль-Наср" обыграл "Аль-Фатех" со счетом 3:0. 38-летний португалец не попал в заявку на данный поединок. Как позже выяснилось, Роналду получил повреждение, закончив сезон с травмой. Спустя время один из лучших нападающих мира сделал заявление, что он и дальше будет играть в "Аль-Насре".

"Лига очень хорошая, здесь много возможностей для роста, она конкурентоспособная, хорошие команды, много хороших арабских игроков. Нужно улучшение в инфраструктуре, включая судей и системы ВАР. Я счастлив здесь и хочу остаться здесь. Если в ближайшие пять лет они продолжат работать по плану, Саудовская лига может войти в мировой топ-5". Криштиану Роналду

В интервью пресс-службе "Аль-Насра" португалец также рассказал о своих взаимоотношениях с партнерами по клубу.

"Мои коллеги почувствовали мой образ жизни, то, как я работаю, мою дисциплину и трудовую этику. Я играл на самом высоком уровне в течение 20 лет. Игра в футбол – это стиль жизни. Мы всегда должны быть целеустремленными, сконцентрированными и профессионалами своего дела, это как минимум. Чтобы воплощать все это, нужно быть в наилучшей физической форме". Криштиану Роналду

На днях форвард "Аль-Насра" попал в состав сборной Португалии на ближайшие матчи квалификации Чемпионата Европы-2024. 38-летний игрок планирует участие в матчах португальской дружины с Боснией и Герцеговиной 17 июня и с Исландией 20 июня. Однако после после полученной травмы встал вопрос об участии Криштиану в этих поединках.





Фото: twitter/AlNassrFC_EN

После перехода зимой из "Манчестер Юнайтед" в "Аль-Наср" Роналду сыграл в чемпионате Саудовской Аравии 16 игр, где забил 14 мячей. С этим количеством голов португалец занял 5-е место в списке лучших бомбардиров лиги, а его клуб завоевал серебряные медали местного первенства.

