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Роналду получит дисквалификацию на два матча

Футбол Дисквал 2 матча, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2024 10:49 Фото: Instagram/alnassr
Лидер и капитан саудовского футбольного клуба "Аль-Наср", португалец Криштиану Роналду будет отстранен на будущие два матча во внутреннем чемпионате, сообщает Zakon.kz.

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Как передает издание Asharq Al-Awsat, данное решение принято дисциплинарным комитетом чемпионата Саудовской Аравии. Футбольные функционеры пришли к такому выводу после того, как выслушали объяснения самого игрока. Двухматчевая дисквалификация грозит португальцу в связи с инцидентом в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии. 

Футбол Дисквал 2 матча, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2024 10:49

Фото: Instagram/alnassr

Как известно, за 4 минуты до финального свистка поединка против "Аль-Хиляла" арбитр показал Роналду красную карточку. Криштиану коснулся локтем лица игрока соперничающей команды, а затем показал агрессивный жест в адрес судьи. 

В связи с этим поступком португальца дисциплинарный комитет решил дисквалифицировать его на два матча. 

Футбол Дисквал 2 матча, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2024 10:49

Фото: Instagram/alnassr

Таким образом, Роналду пропустит две ближайшие игры своего клуба. 19 апреля его не будет во встрече с "Аль-Фейхой" в чемпионате Саудовской Аравии, а 27 числа он не поможет в противостоянии с "Аль-Халиджем". 

Это не первый случай, когда португальская звезда отмечается дисквалификацией. В начале марта его наказали за непристойный жест в адрес болельщиков. 

Несмотря на все эти инциденты, Роналду является одним из лучших футболистов саудовской Суперлиги.

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