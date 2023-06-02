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В США боец ММА сразился с аллигатором

ММА боец Фото: Instagram/bluecollar_brawler
Боец смешанных боевых искусств Майк Драгич схватил за хвост большого аллигатора, который стоял на стоянке возле начальной школы в Джексонвилле, штат Флорида. За работой Драгича наблюдали почти 200 человек, сообщает Zakon.kz.

Мужчине удалось схватить хищника за шею. Позже несколько пожарных помогли Драгичу удержать рептилию.

"Многие бойцы поймут, что, когда ты заходишь в клетку, ты нервничаешь, но как только дверь закрывается, ты должен быть сосредоточен. Честно говоря, именно это я запомнил из встречи с аллигатором".Майк Драгич

Он подчеркнул, что ни в коем случае не стоит подходить к опасным аллигаторам без должной подготовки. Помимо карьеры в ММА, Майк Драгич является профессиональным ловцом рептилий.


Сообщается, что Драгич служил в морской пехоте США. После он стал бойцом ММА. Кроме всего этого мужчина также помогает ветеранам с посттравматическим стрессовым расстройством. А свои видео в Instagram он использует для привлечения внимания к этой проблеме.

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