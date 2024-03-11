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Аллигаторы напали на пенсионерку во дворе ее дома в США

нападение в США, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2024 21:24 Фото: pixabay
Два аллигатора, содержавшиеся в водоеме на территории частного дома, напали на 80-летнюю Роуз Виганд во Флориде, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации NBC 2, пенсионерка работала у себя во дворе, затем приблизилась к водоему с аллигаторами. В этот момент рептилии набросились на женщину и утащили ее под воду.

Отмечается, что спасти пожилую женщину не удалось, дочь американки обратилась с иском в суд с требованием наказать ассоциацию домовладельцев, которая разрешила разместить опасных хищников во дворе жилого дома.

Как уточняется, агрессивных аллигаторов отловили, особи достигали длины более двух метров.

Больше повезло 34-летнему Хуану Карлосу Ла Верде. Он выжил после того, как во время тренировки в озере Тонотосасса в штате Флорида на него напал аллигатор.

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