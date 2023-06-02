Пойдем в кино: что интересного посмотреть в июне

Наступило долгожданное лето, а вместе с ним в прокат выходят новые кинокартины. Редакция Zakon.kz подготовила подборку интересных киноновинок июня.

Первый летний месяц порадует кинолюбителей ужасами, триллерами, комедиями и фантастикой.

"Переводчик"

1 июня в казахстанский прокат вышел новый остросюжетный фильм Гая Ричи с Джейком Джилленхолом в главной роли.

Герой фильма – сержант Джон Кинли, чья служба в Афганистане подходит к концу. Но в один из последних дней главный герой отправляется на задание вместе с переводчиком Ахмедом, который утверждает, что таким образом хочет заработать деньги для своей семьи. На самом же деле он одержим жаждой мести за сына. Группа попадает в засаду, но каким-то чудом Ахмеду и Джону, получившему серьезное ранее, удается выжить. После за ними начинается охота, но Ахмед не бросает раненого сержанта и на протяжении трех недель пытается выбраться из пустыни, неся на себе товарища, который практически все это время находится без сознания. Ахмеду удается донести Джона до безопасного места, но самому спастись не удалось.

Чувство долга не дает Джону покоя, и он решает рискнуть всем, чтобы вернуться за Ахмедом и его семьей. Действовать приходится в одиночку, но он понимает, что не может бросить товарища в беде.





"Беглец"

Американский боевик Рика Романо Во с Джаредом Батлером в главной роли также вышел в прокат 1 июня.

Сотрудник ЦРУ Том Харрис провалил свою миссию и его личность раскрыли. Теперь агенту предстоит бежать из Афганистана. Но по пятам его преследуют лучшие наемники мира и элитный спецназ противника. Добраться в Кандагар – единственный шанс на спасение. Здесь героя будут ждать либо вертолеты союзников, либо пуля.





"Трансформеры: Восхождение Зверороботов"

Режиссер кинокартины – Стивен Кейпл-младший. Главные роли сыграли: Мишель Йео, Пит Дэвидсон, Рон Перлман, Питер Динклэйдж, Джон Ди Маджио и другие. В казахстанский прокат фильм выйдет 8 июня.

90-е годы прошлого века. Елена и Ной – прославленные археологи, посвятившие изучению древних цивилизаций всю свою жизнь. Однажды они отправляются в очередную экспедицию, обещающую им массу сюрпризов.

Так путешественники попадают в загадочное место, где, если верить источникам, происходили безумнейшие события. Своими необдуманными действиями археологи пробуждают к жизни огромных животных, сотворенных из стали и металла. И эти существа мгновенно объявляют друг другу войну, грозящую уничтожением всего человечества.





"Заклятье. Дом тьмы"

Создатель кинокартины – Ахмед Абдель-Салам. В главных ролях: Корнелия Иванкан, Лола Хербст, Лукас Туртур, Хайнц Трикснер и другие. Фильм выходит в прокат 8 июня.

После аварии родители решают отправить маленькую Ханну пожить за городом в доме бабушки. Но там девочка начинает вести себя странно. По ночам она разговаривает и играет с подругой, которую не видит никто, кроме нее. Ее мама начинает подозревать, что виной тому – семейное проклятье, о котором ей в детстве рассказывала ее мать. Чтобы спасти дочь, ей придется вернуться в прошлое и разгадать тайну дома, где живет настоящее зло.





"Флэш"

Американская фантастика Андреса Мускетти выйдет на большие экраны в Казахстане 15 июня. В ролях: Бен Аффлек, Майкл Китон, Марибель Верду, Эзра Миллер, Рон Ливингстон и другие.

Физик-ядерщик Барри Аллен после несчастного случая оказывается облученным ядохимикатами. Чудом оставшись в живых, приняв смертельную дозу химических веществ, произошедших с его ДНК и организмом в целом, молодой человек открывает в себе способность развивать фантастическую скорость.

Свои суперспособности Барри решает направить на благо общества, став супергероем. Жители Сентрал Сити называют взошедшую звезду небосклона справедливости "Вспышка". Однако, есть и те, кому не в радость новый универсальный блюститель правопорядка и закона.





"Король-львенок"

Семейный приключенческий фильм кинорежиссера Давида Моро выйдет на экраны 15 июня. Актерский состав: Жерар Дармон, Лу Ламбрехт, Лео Лорлеак, Тибо де Монталембер, Клементин Баэр.

Львенок по кличке Кинг сбегает из клетки при перевозке в аэропорту и прячется в доме 12-летней Инес и 15-летнего Алекса. Брат и сестра решают вернуть короля-львенка в Африку и сбегают из дома, считая себя уже достаточно взрослыми для невероятного путешествия на край света.





"Элементарно"

Диснеевский мультфильм Питера Сона выходит в прокат 15 июня. Героев озвучили Лия Льюис и Мамуду Ати.

События происходят в одном небольшом, но чрезвычайно удивительном городке, где проживают представители всех четырех природных стихий – огня, воздуха, воды и земли. В один прекрасный день главная героиня – огненная Эмбер, обладающая вспыльчивым характером, случайно встречает свою полнейшую противоположность – Уэйда, который просто плывет по течению. У героев завязывается крепкая дружба, которая вскоре поменяет их представление о жизни.





"Астрал. Женщина в черном"

Фильм ужасов Томаса Маркезе выйдет в прокат 15 июня. Главные роли сыграли: Анна Кэмп, Джон Алес, Дженнифер ЛаФлер, Трэвис Хаммер, Ричи Монтгомери, Эдуардо Кампирано, Иэн Касселберри и другие.

Главная героиня мистического триллера – Кора – еще недавно была счастливым человеком. У нее были любящий муж и прекрасный сын. Однако в один день ее жизнь превратилась в бесконечную черную полосу, когда неизвестные убили ее семилетнего ребенка.

Полицейские так и не смогли найти убийцу, а муж ушел к другой, так как не выдержал постоянное депрессивное состояние жены. Чтобы открыть тайну убийства сына, отчаявшаяся женщина отправляется к знаменитому колдуну и проводит темный ритуал вызова потусторонней силы. И чем ближе главная героиня к разгадке, тем сильнее она впускает в свою жизнь страшных сущностей из астрального мира.





"Без обид"

Американская комедия Джина Ступницки выйдет на большие экраны 22 июня. Главные роли сыграли: Дженнифер Лоуренс, Натали Моралес, Мэттью Бродерик, Эбон Мосс-Бакрак и другие.

Главная героиня фильма – молодая Мэдди, которая сталкивается с внезапными сложностями. В ближайшее время у нее могут отобрать дом. Понимая, что нужно что-то делать, она начинает искать себе хоть какую-то работу. В это непростое время она натыкается на одно интересное объявление от родителей, которые мечтают подыскать для своего 19-летнего сына подходящую девушку. Мэдди даже не представляет, чем это для нее обернется.





"Индиана Джонс 5: Колесо судьбы"

Пятая часть франшизы про Индиану Джонса выйдет в прокат 29 июня. Роли сыграли: Харрисон Форд, Фиби Уоллер-Бридж, Мадс Миккельсен, Бойд Холбрук, Антонио Бандерас.

Главный герой – отважный ученый-археолог, который скучает по спокойной жизни и щекочещему чувству от предвкушения приключений. На этот раз он снова сталкивается с непростой задачей, которая превращается в новое путешествие и как всегда окажется герою по плечу. В пятой части приключенческой ленты, начатой когда-то Джорджем Лукасом и Стивеном Спилбергом, герою предстоит отправиться в новое приключение.





"Просто супер"

Семейный мультфильм Расмуса Андре Сивертсена выйдет в прокат 29 июня. Героев озвучили: Хенника Хузе, Тодд Бишоп Монрад Виствен, Йоханнес Кьернес, Тобиас Зантельман.

Хедвиг – юная героиня, которая не боится бросить вызов своим слабостям и преодолеть трудности. Она не жалеет усилий, чтобы стать настоящим супергероем и защитить свой город от зла, несмотря на то, что сталкивается с множеством препятствий и критики со стороны окружающих.

Ее поддерживает бабушка, которая вдохновляет Хедвиг на поиски своей силы и уверенности. С помощью волшебного костюма она обретает невероятную силу и находит в себе мощь, о которой никогда не подозревала.



