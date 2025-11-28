Пошли в кино: что посмотреть в эти выходные

Выходные – это идеальное время, чтобы отправиться в кино. Конец ноября 2025 года радует долгожданными премьерами, от которых трудно оторваться. Zakon.kz подготовил подборку фильмов, которые подарят настоящие эмоции и сделают ваши выходные яркими и незабываемыми.

Пригласите семью, друзей или любимого человека и погрузитесь в мир приключений, эмоций и впечатлений. На больших экранах уже начался показ фильмов, которые заставят затаить дыхание. Впечатляющие сюжеты, неожиданные комедийные повороты, драматические моменты и впечатляющие визуальные эффекты. Но главное – это долгожданные продолжения культовых историй, которых зрители ждали почти десять лет.

"Иллюзия обмана 3"

Отошедший от команды всадников, Джей Дэниел Атлас получает послание от Око и собирает вокруг себя команду юных иллюзионистов, втягивая их в дерзкую авантюру – похищение Бриллиантового сердца. Камень охраняет клан Вандербергов, мастера по отмыванию капиталов через торговлю бриллиантами. Но план Атласа пересекается с идеями его прежних союзников или Око таким способом пытается объединить команду?

"Иллюзия обмана" покорила сердца зрителей еще в 2013 году. Магия, которая творит во благо, иллюзия, которая реально работает. Девиз "чем внимательнее ты смотришь, тем легче тебя обмануть" всегда придавал интригу истории. И вот всадники снова вместе. Двум поколениям иллюзионистов предстоит объединить таланты, смекалку и мастерство, чтобы обхитрить самых опасных преступников мира и воплотить невозможное.

"Зверополис 2"

Хитрый лис и жизнерадостная зайка снова вместе. История, которая заставила задуматься о мечтах, стремлениях и стереотипах еще в 2016 году, наконец-то получила свое продолжение. На этот раз детективы Джуди Хоппс и Ник Уайлд сталкиваются с новым вызовом. Таинственная рептилия прибывает в Зверополис и переворачивает привычный порядок в городе, населенном самыми разными животными. Чтобы раскрыть это дело, Джуди и Ник отправляются под прикрытием в сомнительные для них районы, где их ждут неожиданные знакомства, опасные ситуации и острые головоломки. Вдвоем им предстоит пройти испытание, какого еще не бывало, используя смекалку, смелость и командную работу.

И, конечно, главный девиз приключений остается прежним: "Try everything!", ведь только так можно преодолеть все трудности и раскрыть тайну, которая угрожает городу.

"Сожалею о тебе"

Морган и ее шестнадцатилетняя дочь Клара больше всего хотят быть непохожими друг на друга. Мать боится, что дочь повторит ее ошибки молодости, а Клара, свободолюбивая и упрямая, выбирает свой путь. Но личная трагедия рушит их привычный мир, мать находит утешение в близкой дружбе с давним другом, а Клара – в романтических отношениях с местным сердцеедом и хулиганом. Когда жизнь тянет на дно, только любовь дает крылья и силы идти дальше.

Эта драма снята режиссером Джошем Буном по сценарию Сьюзан Макмартин и экранизирована по одноименному роману автора Коллин Гувер. Фильм обещает сильные эмоции и трогательные моменты.

"Злая: Часть 2"

Эльфаба, известная как Злая Ведьма Запада, скрывается в лесах страны Оз, продолжая борьбу за права животных и пытаясь раскрыть правду о Волшебнике. Тем временем Глинда становится символом добра: она живет во дворце Изумрудного города, укрепляет популярность и выступает перед жителями по указанию мадам Моррибл. На фоне подготовки к свадьбе с принцем Фиеро Глинду все сильнее тревожит разрыв с Эльфабой. Попытки примирить ее с Волшебником только обостряют конфликт, а напряженные отношения двух волшебниц начинают определять будущее всей страны Оз.

И все это разворачивается при участии прекрасной Арины Гранде и Синтии Эривы в главных ролях, добавляя истории еще больше магии и драматизма.

"Ауру"

История молодой семьи Азамата и Таншолпан, оказавшейся в бездне долгов и отчаяния. Когда ситуация становится невыносимой, Азамат решается на рискованный план – выдать жену за смертельно больную и собрать деньги на "лечение". Сначала их трюк с жалостливыми видео и поддельными анализами кажется успешным, но вскоре удовольствие от легких денег и внимания превращается в смертельную ловушку. Ложь растет с каждым шагом, разрушая доверие и ставя под угрозу все, что дорого. В этой игре с судьбой супруги понимают, что за каждую хитрость приходится платить, и порой цена оказывается слишком высокой. Напряженный сюжет, глубокая драма и моральные испытания будут держать зрителя в напряжении до самого конца.

Когда в рабочей суете креатив и эмоции стираются, выходные – лучший шанс заглянуть в кинозал и дать своим мыслям отдохнуть. Новые премьеры на больших экранах – отличная возможность на пару часов сменить реальность, по-настоящему прожить чужую историю и вернуться с новым настроением.