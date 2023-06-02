Контролировать режим рабочего времени госслужащих будут в Казахстане
Согласно приказу, мониторинг соблюдения режима рабочего времени государственными органами будут проводить должностные лица Агентства по госслужбе без посещения, а также с посещением государственного органа.
Мониторинг соблюдения режима рабочего времени без посещения госоргана
Мониторинг без посещения осуществляется на постоянной основе.
Источником данных для проведения мониторинга будут сведения, отраженные в информационных системах, данные, предоставляемые государственными органами в Агентство по делам госслужбы, данные системы контроля и управления доступом, публикации в СМИ и соцсетях. Будет задействована система контроля и управления доступом – совокупность совместно действующих технических средств контроля и управления (механические, электромеханические, электрические, электронные устройства, конструкции и программные средства), обладающих технической, информационной, программной совместимостью и осуществляющих контроль и управление доступом людей, пребывающих в здании государственных органов.
Государственные органы ежеквартально предоставляют в Агентство по делам госслужбы данные о результатах учета рабочего времени госслужащих.
При этом центральные государственные органы представляют информацию в уполномоченный орган, местные исполнительные органы, исполнительные органы, финансируемые из местного бюджета, аппараты маслихатов и ревизионных комиссий – в соответствующие территориальные подразделения уполномоченного органа.
Мониторинг соблюдения режима рабочего времени с посещением госоргана
Мониторинг соблюдения режима рабочего времени с посещением госоргана проводят в соответствии с планом посещения государственных органов не реже одного раза в квартал.
Планы утверждает Агентство по делам госслужбы на один год и заблаговременно направляет их в заинтересованные государственные органы.
Помимо этого мониторинг могут провести внепланово, но не более двух раз в год.
Должностные лица Агентства по делам госслужбы с целью мониторинга имеют право беспрепятственно входить в здания государственных органов при предъявлении идентификационных карт. В ходе посещения им разрешено истребовать пояснения, а также использовать технические средства фиксации. По факту нахождения госслужащих на рабочем месте вне рабочего времени составляется акт.
При необходимости для проведения мониторинга соблюдения режима рабочего времени с посещением государственного органа могут привлекаться уполномоченные по этике и представители общественности.
Результаты мониторинга соблюдения режима рабочего времени направляют в адрес государственных органов для принятия мер реагирования, в том числе по профилактике и недопущению нарушений режима рабочего времени.
Приказ вводится в действие 12 июня 2023 года.