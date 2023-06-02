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Контролировать режим рабочего времени госслужащих будут в Казахстане

Соблюдение режима рабочего времени госслужащих будут в Казахстане Фото: Zakon.kz
Агентство по делам госслужбы приказом от 29 мая 2023 года утвердило "Правила проведения мониторинга соблюдения режима рабочего времени государственными органами", сообщает Zakon.kz.

Согласно приказу, мониторинг соблюдения режима рабочего времени государственными органами будут проводить должностные лица Агентства по госслужбе без посещения, а также с посещением государственного органа.

Мониторинг соблюдения режима рабочего времени без посещения госоргана

Мониторинг без посещения осуществляется на постоянной основе.

Источником данных для проведения мониторинга будут сведения, отраженные в информационных системах, данные, предоставляемые государственными органами в Агентство по делам госслужбы, данные системы контроля и управления доступом, публикации в СМИ и соцсетях. Будет задействована система контроля и управления доступом – совокупность совместно действующих технических средств контроля и управления (механические, электромеханические, электрические, электронные устройства, конструкции и программные средства), обладающих технической, информационной, программной совместимостью и осуществляющих контроль и управление доступом людей, пребывающих в здании государственных органов.

Государственные органы ежеквартально предоставляют в Агентство по делам госслужбы данные о результатах учета рабочего времени госслужащих.

При этом центральные государственные органы представляют информацию в уполномоченный орган, местные исполнительные органы, исполнительные органы, финансируемые из местного бюджета, аппараты маслихатов и ревизионных комиссий – в соответствующие территориальные подразделения уполномоченного органа.

Мониторинг соблюдения режима рабочего времени с посещением госоргана

Мониторинг соблюдения режима рабочего времени с посещением госоргана проводят в соответствии с планом посещения государственных органов не реже одного раза в квартал.

Планы утверждает Агентство по делам госслужбы на один год и заблаговременно направляет их в заинтересованные государственные органы.

Помимо этого мониторинг могут провести внепланово, но не более двух раз в год.

Должностные лица Агентства по делам госслужбы с целью мониторинга имеют право беспрепятственно входить в здания государственных органов при предъявлении идентификационных карт. В ходе посещения им разрешено истребовать пояснения, а также использовать технические средства фиксации. По факту нахождения госслужащих на рабочем месте вне рабочего времени составляется акт.

При необходимости для проведения мониторинга соблюдения режима рабочего времени с посещением государственного органа могут привлекаться уполномоченные по этике и представители общественности.

Результаты мониторинга соблюдения режима рабочего времени направляют в адрес государственных органов для принятия мер реагирования, в том числе по профилактике и недопущению нарушений режима рабочего времени.

Приказ вводится в действие 12 июня 2023 года.

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