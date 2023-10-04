Средства Специального государственного фонда будут мониторить

Министерство финансов приказом от 29 сентября 2023 года утвердило Правила использования и мониторинга средств Специального государственного фонда, сообщает Zakon.kz.

Для зачисления возвращенных государству незаконных активов в Казахстане был создан Специальный государственный фонд.

Фонд представляет собой контрольный счет наличности, открытый в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом РК для зачисления поступлений и расходования денег с целью финансирования социальных, экономических проектов, а также расходов уполномоченного органа по возврату активов в порядке, определяемом законодательством РК.

Фонд формируется за счет следующих неналоговых поступлений:

деньги, в том числе от реализации имущества, возвращенного в соответствии с законом "О возврате государству незаконно приобретенных активов";

деньги от реализации иного имущества, поступившего в собственность управляющей компании либо в результате ее деятельности по управлению активами в соответствии с законодательством РК о возврате государству незаконно приобретенных активов.

Операции по поступлениям средств Фонда учитываются в соответствии с Единой бюджетной классификацией РК.

Использование средств Фонда

Распределение средств Фонда осуществляется согласно Перечню. Перечень формируется центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию на основании ходатайств центральных государственных органов (ЦГО) соответствующей отрасли в соответствии с Правилами отбора и определения критериев социальных и экономических проектов. Подробнее о том, как отбираются проекты мы уже рассказывали.

ЦГО рассматривает представленные ходатайства местных уполномоченных органов (далее – МУО) в течение 5 (пяти) календарных дней со дня их поступления.

К ходатайству должны прилагаться:

положительное заключение комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований (в случаях, предусмотренных законодательством) и проектно-сметная документация, предназначенная для строительства новых объектов;

необходимая документация по бюджетным инвестициям в соответствии с Правилами разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта, а также планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций и определения целесообразности бюджетного кредитования.

ЦГО на основании Предварительного перечня формирует ходатайство ЦГО для представления в центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию.

Проект ходатайства ЦГО рассматривает ведомственная бюджетная комиссия в течение 5 рабочих дней со дня внесения на рассмотрение. Далее ходатайство выносят на рассмотрение республиканской бюджетной комиссии.

Уполномоченный орган по бюджетному планированию на основании ходатайства ЦГО формирует проект Перечня в пределах средств Фонда.

Проект перечня состоит из:

Проекта перечня по каждому объекту с указанием:

сроков реализации проектов;



стоимости проектов по положительным заключениям комплексной вневедомственной экспертизы проектно-сметной документации.

Пояснительной записки за подписью руководителя аппарата ЦГО или лица, его заменяющего.

Одобренный РБК Перечень в течение 5 рабочих дней направляется в соответствующие ЦГО, Комитет казначейства и Министерство финансов для формирования платежных документов, и подлежит размещению на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа по бюджетному планированию.

Средства Фонда расходуются на реализацию социальных и экономических проектов, одобренных для включения в Перечень, за исключением расходов, связанных с:

разработкой проектно-сметных документаций;

прохождением необходимых экспертиз;

выделением земельных участков.

Указанные расходы финансируются за счет средств соответствующих бюджетов.

Средства Фонда направляют на реализацию социальных и экономических проектов, включенных в одобренный Перечень, в полном объеме в соответствии со стоимостью утвержденной проектно-сметной документации с положительным заключением комплексной вневедомственной экспертизы.

По проектам, финансирование которых осуществляется за счет средств Фонда, финансирование за счет других источников не допускается.

Средства Фонда перечисляются на специальный счет ЦГО в соответствии с решением РБК и одобренным Перечнем социальных и экономических проектов на основании счета к оплате.

Мониторинг использования средств Фонда

Уполномоченный орган по исполнению бюджета ежемесячно до 25-го числа проводит мониторинг поступлений средств на счет Фонда посредством информационной системы органов казначейства.

При неиспользовании ЦГО и МУО в течение 6 месяцев с момента поступления средств на счет ЦГО и МУО по причине отсутствия заключенного договора о государственных закупках работ на строительство или реконструкцию соответствующего объекта, уполномоченный орган по исполнению бюджета и (или) ЦГО направляет требование в ЦГО или МУО, соответственно, о необходимости возврата в месячный срок неиспользуемых средств на счет Фонда.

ЦГО и МУО в течение 5 рабочих дней со дня получения соответствующего требования уполномоченного органа по исполнению бюджета и (или) ЦГО производит возврат средств на счет Фонда. При этом МУО производит возврат неиспользуемых средств на счет ЦГО, а ЦГО в свою очередь перечисляет неиспользованные средства МУО на счет Фонда.

Приказ вводится в действие 14 октября 2023 года.