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Даниэль Альтмайер и Мирра Андреева стали новыми героями "Ролан Гаррос-2023"

Теннис Герои РГ-2023 Фото: Instagram/rolandgarros
По итогам пятого игрового дня на Открытом чемпионате Франции по теннису определились игроки, которые заработали путевки в третий раунд парижских состязаний. Несомненно, главными лицами второго круга стали немец Даниэль Альтмайер и 16-летняя россиянка Мирра Андреева, сообщает Zakon.kz.

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Битва девятой ракетки мира, итальянца Янника Синнера, с Даниэлем Альтмайером (№79 ATP) во втором круге "Ролан Гаррос-2023" стала самой продолжительной за последние три года.

Теннисисты провели на корте Сюзан Ленглен 5 часов и 26 минут, исходом поединка стала сенсационная победа 4-й ракетки Германии, который сумел уйти с двух матчболов – 6:7 (0:7), 7:6 (9:7), 1:6, 7:6 (7:4), 7:5. 


Самый продолжительный матч в истории французского чемпионата сыграл Лоренцо Джустино (Италия), когда обыграл француза Корентена Муте в пяти партиях за 6 часов и 5 минут.

В третьем круге данных соревнований Альтмайер встретится с болгарином Григором Димитровым, который на старте переиграл казахстанца Тимофея Скатова.

"Я люблю теннис, в последние месяцы очень много работали с командой, мой успех – работа всего коллектива. Нужно играть каждый розыгрыш с максимальными усилиями, это держит тебя в реальности. Видел много исторических матчей, в которых были матч-пойнты. Не знаю, можно ли назвать мой матч таким. Он будет памятным для меня". Даниель Альтмайер

После поединка с Синнером Даниель перед тем, как дать интервью на корте, не выдержал и прослезился.


Удивляет своими результатами на старте "Ролан Гаррос-2023" 16-летняя Мирра Андреева (№143 WTA), которая впервые вышла в третий круг "Большого шлема". Молодая россиянка за выход в третий круг была сильнее Диан Парри (Франция) – 6:1, 6:2.


Что интересно, Мирра впервые играет в основной сетке "Большого шлема", куда пробилась через квалификацию, и за пять игр на кортах Париже не проиграла ни одного сета.

"Мне удалось пройти квалификацию и выйти в третий круг основы, конечно, рада. Мне было нелегко, немного потряхивало, играла против француженки, и трибуны были за нее. Но я старалась сосредоточиться на своей игре, и у меня получилось. Сейчас моя цель – выигрывать матч за матчем". Мирра Андреева

3 июня российский теннисный вундеркинд поборется в третьем круге "Ролан Гаррос" с шестой ракеткой мира Коко Гауфф, американка старше Мирры на три года.

Между тем второй круг Открытого чемпионата Франции стал неудачным для ряда ее фаворитов. В женской сетке не будет хватать пятой ракетки мира Каролин Гарсия, Людмилы Самсоновой (15), Елены Остапенко (17), Кинвен Женг (19) Мэдисон Киз (20) и Донны Векич (22). У мужчин проиграли свои матчи Тим Пол (16), Алекс де Минор (18) и Роберто Баутиста Агут (19).

Куандык Шынасилов
Франция
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