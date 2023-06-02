44-градусная жара ожидается в Казахстане

Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 3-5 июня 2023 года. Согласно прогнозу, на большей части страны ожидается сильная жара, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", на большей части Казахстана сохраняется сильная жара: в дневные часы солнце будет прогревать воздух на северо-западе, севере страны до +36+41°С, на востоке – до +33+39°С, в центре – до +33+41°С, на юге – до +37+44°С, на юго-востоке – до +30+39°С.

"Лишь в западных регионах и в горных районах юго-востока страны под влиянием циклона и атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами", – говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, в южных регионах республики ожидается усиление ветра с пыльными бурями.

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Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в июне 2023 года. Согласно прогнозу, в начале месяца на большей части страны ожидается жаркая погода. В середине июня жаркие дни будут сменяться прохладной погодой с кратковременными дождями, порывистым ветром, грозой, градом и пыльной бурей.