Горно-металлургический комплекс дает работу более чем 166 тыс. казахстанцев

Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев и вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович приняли участие в торжественном открытии XIII Международного горно-металлургического Конгресса Astana Mining & Metallurgy – АММ 2023.

Глава МИИР РК отметил, что в настоящее время данная отрасль занимает 8,7% ВВП страны.

"Горно-металлургический конгресс по праву стал главной отраслевой площадкой по взаимодействию государства, бизнеса и науки в развитии горно-металлургического сектора – экономического драйвера развития нашей страны. Главой государства дано поручение о переработке всего производимого казахстанскими предприятиями сырья на территории страны. В рамках исполнения данного поручения МИИР РК разработан и принят закон "О промышленной политике", в который включена компетенция нашего ведомства по разработке и утверждению правил обеспечения отечественным сырьем предприятий обрабатывающей промышленности на добровольной основе". Марат Карабаев

Фото: пресс-служба МИИР РК

На сегодняшний день компании ГМК обеспечивают рабочими местами более 166 тыс. человек, и это почти треть от численности работников промышленности.

Однако на внешних рынках продолжают формироваться глобальные климатические тенденции, усиливающие требования по снижению углеродного следа. Большинство мировых компаний горно-металлургического сектора намерены сократить выбросы на треть к 2030 году. Так, в декабре 2020 года на Саммите климатических амбиций президент страны Касым-Жомарт Токаев объявил о намерении Казахстана достичь углеродной нейтральности к 2060 году, подтвердив обязательства Казахстана по Парижскому соглашению.

Фото: пресс-служба МИИР РК

"В этой связи в феврале текущего года утверждена Стратегия достижения углеродной нейтральности РК до 2060 года", – сообщил глава ведомства.

Также Марат Каримжанович отметил, что одним из значимых направлений на пути к углеродной нейтральности является выработка "зеленой" энергии. Как известно, почти 70% электроэнергии в Казахстане вырабатывается угольными электростанциями.

Для достижения цели по генерации чистой энергии в прошлом году между Казахстаном и Европейским союзом был подписан Меморандум о стратегическом партнерстве в области устойчивого сырья, батарей и цепочек создания стоимости зеленого водорода.

"Считаю, что декарбонизацию необходимо интегрировать в общую стратегию компаний, а не рассматривать ее как отдельный путь, делегированный обособленной команде или предприятию. Мы придерживаемся мнения, что компании, которые делятся своими планами и достижениями по декарбонизации, смогут верно спланировать долгосрочный инвестиционный портфель, завоевать доверие инвесторов и конкурентное преимущество. Уверен, что этот форум внесет свой вклад в это нужное дело", – резюмировал министр.

Фото: пресс-служба МИИР РК

В своем выступлении вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович отметил, что Казахстан является не только крупнейшим торговым партнером ЕС, на долю которого приходится более 30% от общего объема торговли в 2022 году, но и крупнейшим иностранным инвестором в этой стране с общим объемом чистых прямых иностранных инвестиций более 78 долларов миллиардов, что составляет 51% от общего числа.

"Нам важно углубить связи с Казахстаном, положив начало реализации Меморандума о взаимопонимании между ЕС и Казахстаном о стратегическом партнерстве в области сырья, аккумуляторов и возобновляемого водорода". Марош Шефчович

Также в рамках мероприятия запланирована двусторонняя встреча с вице-президентом Европейской комиссии Марош Шефчовичем и встреча с делегацией из Канады. В целом в расписании Конгресса в 2023 году организовано 20 специализированных сессий, в которых примут участие свыше 1200 делегатов из 23 стран мира – Азербайджана, Бельгии, Бразилии, Великобритании, Германии, Голландии, Грузии, Дании, Индии, Казахстана, Канады, Китая, Люксембурга, ОАЭ, России, Словакии, США, Турции, Украины, Финляндии, Франции, Швейцарии, Японии.

Отметим, что в пленарном заседании также приняли участие президент CRISCO Эдсон Рибейра, председатель YDA Group Хусейн Арслан, вице-президент Zijing Mining Цюе Чаоян, глава представительства BBC World News в Евразии Сергей Становкин, руководители отраслевых министерств и представители крупнейших металлургических компаний.

Фото: пресс-служба МИИР РК

Напомним, что более 10 лет Конгресс Astana Mining & Metallurgy является основной переговорной платформой между бизнесом и государством, а также основной площадкой, определяющей актуальные вопросы, которые влияют на развитие горно-металлургической отрасли.

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