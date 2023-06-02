Спецоперация КНБ "Восточный экспресс": эксклюзивные подробности

Спецоперация "Восточный экспресс" проходила в 2019 году в районе поселка Актогай. Из Китая в Казахстан отправлялись вагоны с товаром, а на конечную станцию они приходили пустыми. Однако пломбы на всех вагонах были целыми, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники Департамента КНБ по ВКО подтвердили факты хищения и выявили активных членов банды, которые вскрывали вагоны с товарами, идущими в страны Европы, прямо на ходу. Об этом говорится в сюжете Первого канала Евразия.

В сообщниках были как сотрудники охраны на транспорте, так и сотрудники железнодорожной станции.

"Вся разработка шла на грани расшифровки. Потому что сам населенный пункт – Актогай – он очень маленький. Все жители друг друга знают. При появлении посторонних лиц там моментально узнавали. Поэтому приходилось придумывать разные легенды для того, чтобы без расшифровки разработать. Для начала работникам спецслужб Казахстана надо было подтвердить факты хищения и выявить активных членов банды. День за днем они получали и анализировали большой объем информации". оперативник КНБ

Чтобы на финальной стадии операции поймать банду с поличным, бойцы КНБ и МВД несколько дней жили в грузовом вагоне и ожидали хищения. После команды они брали преступников и у вагонов, и на рабочих местах.

"На первоначальном этапе, конечно, они не думали, что у нас были зафиксированы все материалы. Люди оказывали сопротивление, домой не пускали. Но увидев подразделение спецназначения, которое действительно действовало очень быстро, молниеносно, удивились. В последующем, когда мы эти все процессуальные мероприятия показывали, некуда было им деваться в принципе. Все от начала до конца было уже задокументировано". Начальник Алтайского райотдела Департамента КНБ по ВКО Рашид Раханов

По результатам операции сотрудники провели анализ и выявили слабые точки и слабые места, где усилили безопасность.

После спецоперации 2019 года отмечается рост товарооборота с использованием железнодорожных перевозок.





