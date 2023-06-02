Токаев утвердил положение о Координационном совете по борьбе с преступностью

Глава государства Касым-Жомарт Токаев своим указом от 30 мая 2023 года утвердил положение о Координационном совете Республики Казахстан по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью, сообщает Zakon.kz.

Координационный совет является консультативно-совещательным органом, образуемым при Генеральной прокуратуре, главных военной и транспортной прокуратурах, прокуратурах областей и приравненных к ним прокуратурах (городов республиканского значения и столицы).

В состав Координационного совета входят Генеральный прокурор РК, руководители правоохранительных органов, председатель Комитета национальной безопасности РК и министр юстиции РК. Председателем Координационного совета является Генеральный прокурор РК.

Координация осуществляется:

на основе соблюдения законности;

единства целей и задач по усилению борьбы с преступностью, объединения усилий государственных органов по укреплению законности и правопорядка;

равенства каждого ведомства в постановке вопросов, внесении предложений и принятии решений;

невмешательства в организационно-распорядительную деятельность государственного органа при реализации согласованных мероприятий и рекомендаций;

установления единого подхода к решению сложных правовых проблем;

устранения дублирования в работе и ведомственного подхода при решении возникающих вопросов;

гласности, не противоречащей требованиям законодательства о защите прав и свобод человека и гражданина, о государственной и иной охраняемой законом тайне;

ответственности руководителя каждого государственного органа за выполнение согласованных решений Координационного совета.

Основными задачами Координационного совета являются:

координация деятельности правоохранительных и иных государственных органов в защите прав и свобод человека и гражданина, укреплении законности и правопорядка, а также в борьбе с преступностью;

выработка согласованных предложений и действий, направленных на повышение эффективности правоохранительной деятельности, совершенствование ее правового регулирования;

определение основных направлений борьбы с преступностью на основе анализа и обсуждения состояния преступности, ее структуры и динамики, а также прогнозирование тенденций развития преступности и иных правонарушений.

В соответствии с основными задачами на Координационный совет возлагаются следующие функции:

разработка и согласование совместных мероприятий по борьбе с преступностью и правонарушениями, привлечение к этой работе государственных органов, общественных организаций и средств массовой информации, а также с деятельностью организованных групп и преступных сообществ (преступных организаций);

анализ деятельности правоохранительных и иных государственных органов по защите конституционных прав и свобод человека и гражданина, интересов общества и государства, а также выполнения программ борьбы с преступностью;

изучение практики выявления, расследования, раскрытия, предупреждения и пресечения преступлений. Определение основных приоритетов в работе системы правоохранительных органов, регионов с наиболее неблагополучной криминогенной обстановкой, реализация комплекса мер по профилактике и предупреждению преступлений в этих регионах и в целом по стране;

формирование единообразной практики применения законодательства, направленного на борьбу с преступностью и другими правонарушениями. Выработка и внесение предложений о совершенствовании законодательства, направленных на укрепление законности и правопорядка, президенту РК, в Парламент РК и правительство РК;

взаимодействие с Администрацией президента РК, Советом безопасности, реализация их поручений по вопросам координации деятельности правоохранительных органов;

сотрудничество в разработке и согласованном осуществлении мер подготовки и повышения квалификации кадров.

Координационный совет уполномочен:

созывать и проводить заседания Координационного совета с приглашением для участия в его работе руководителей и иных должностных лиц государственных органов и общественных организаций, в том числе в онлайн – формате;

обсуждать на заседаниях итоги работы правоохранительных и иных государственных органов по защите прав и свобод человека и гражданина, интересов общества и государства;

давать рекомендации членам Координационного совета и государственным органам по совершенствованию методики и практики обеспечения законности, правопорядка и борьбы с преступностью, а также по устранению имеющихся недостатков в работе;

вносить предложения в государственные органы по совершенствованию законодательства;

рассматривать вопросы и вырабатывать меры по государственной информационной поддержке перспективных методов профилактики правонарушений и преступности;

использовать по согласованию функциональные возможности и материально-техническую базу правоохранительных и иных государственных органов, вовлекаемых в профилактическую работу по предупреждению правонарушений и преступности.

Указ вводится в действие с момента подписания.

При этом указ от 2 мая 2011 года "Об утверждении Положения о Координационном совете Республики Казахстан по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью" и ряд других нормативно-правовых актов утрачивают силу.