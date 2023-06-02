Уникальный молодежный проект прошел в Шымкенте

В рамках поручения президента в Шымкенте проводится планомерная работа по развитию и популяризацию массового спорта.

Одним из них является проект "Молодежная лига Шымкента", не имеющий аналогов в стране.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

В рамках этого турнира 1 июня в третьем мегаполисе страны школьники соревновались по четырем видам спорта: футболу, баскетболу, волейболу и шахматам. Спортивные состязания под эгидой Молодежной лиги прошли в городе уже в третий раз.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Командам, ставшим чемпионами лиги по каждому виду спорта, были вручены четыре микроавтобуса стоимостью 20 миллионов тенге. Микроавтобусы были приобретены при спонсорской поддержке крупных компаний и предпринимателей города.

На церемонии награждения выступил аким Шымкента Мурат Айтенов, который поздравил юных спортсменов с победами.

"Сегодня мы встречаемся на церемонии закрытия традиционного турнира "Молодежная лига Шымкента". От всей души поздравляю всех участников, победителей и призеров соревнований! Вы упорно трудились и усердно работали, чтобы подняться на победный пьедестал. Побеждайте не только на спортивной дорожке, но и в большой жизни и станьте гражданами, оправдывающим надежды нашей страны". Мурат Айтенов

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Завершающие игры турнира прошли на реконструированном стадионе "Металлург". Этот стадион, ставший свидетелем многолетней истории Шымкента, теперь соответствует всем современным требованиям, так как государством создаются все условия для занятий спортом.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

В Молодежной лиге по шахматам победила команда лицея №9 имени У. Жолдасбекова, по волейболу – школа-гимназия №50 имени А. Байтурсынова, по баскетболу – гимназия №8 имени М.Х. Дулати, а по футболу – школа-гимназия №47 имени Т. Тажибаева.

В рамках турнира наряду со спортивными соревнованиями были организованы соревнования между командами фан-клубов. Победители также были награждены.

В соревнованиях приняли участие около 6 тысяч учащихся из 151 средней школы Шымкента.