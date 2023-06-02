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"Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед": прогноз от Айдына Кожахмета

"Манчестер Сити"-"Манчестер Юнайтед": прогноз от Айдына Кожахмета Фото: Parimatch
У "Сити" есть уникальный шанс сделать "требл" – это когда одна команда побеждает в трех турнирах: чемпионате, национальном Кубке и в одном из еврокубков.

Для этого подопечным Гвардиолы необходимо забрать трофей у соседей из "Юнайтед", а затем разобраться с "Интером" в финале Лиги чемпионов. Но "Манчестер Юнайтед" точно постарается нарушить амбициозные планы заклятых врагов.

Эксперт Parimatch Айдын Кожахмет поделился прогнозом на предстоящее противостояние.

"Манчестер Сити"

Эту команду называют лучшей и самой совершенной в мире, без слабых мест, настоящей машиной по добыванию побед. Но любая машина может дать сбой. Особенно, когда впереди есть заветный финал Лиги чемпионов, и надо исключить любой риск потери важных игроков. Поэтому, полагаю, Хосеп Гвардиола не станет рисковать здоровьем Кевина Де Брейне, Джека Грилиша, Мануэля Аканжи и Рубена Диаша – все они имеют небольшие повреждения. Но и без этой четверки "Сити" остается могучей командой.

"Манчестер Юнайтед"

Не сказать, что сезон для "красных дьяволов" получился провальным – 3-е место в чемпионате, позади остались ненавистные "Челси" и "Ливерпуль". Но такой великий клуб, как МЮ, не может довольствоваться бронзовой медалью. Особенно когда "золото" у принципиального соперника. Поэтому трофей в виде Кубка Англии хоть немного подсластит горькую пилюлю.

Правда, Эрику Тен Хагу придется обойтись без Марселя Забитцера, Антони Марсьяля и Лисандро Мартинеса. Под вопросом и участие во встрече бразильца Антони.

История личных встреч

В завершившемся чемпионате соперники по разу победили на своем поле. Особенно запоминающимся получился разгром на "Этихаде", ознаменовавшийся хет-триками Холанда и Фодена – 6:3. И, в целом, в последние годы нет какой-то стабильности в отношении этих команд – каждый способен выиграть. Причем неважно, на каком стадионе.

Прогноз на матч

Это финал Кубка. Мотивация будет зашкаливать у обеих команд. Поэтому я предположу, что голы будут забиты в обе стороны. На "обе забьют – да" мои партнеры из Parimatch дают щедрый коэффициент – 1.78. Предлагаю воспользоваться этим фактом.

Специалисты Parimatch делают такой прогноз на результат игры:

"Манчестер Сити" – 1.54, Ничья – 4.60, "Манчестер Юнайтед" – 5.80

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