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Касым-Жомарт Токаев встретился с Шарлем Мишелем в Кыргызстане

Касым-Жомарт Токаев встретился с Шарлем Мишелем в Кыргызстане Фото: akorda.kz
2 июня 2023 года в Чолпон-Ате глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, сообщает Zakon.kz.

Как следует из сообщения Акорды, встреча состоялась на полях саммита "Центральная Азия – Европейский союз".

"Приветствуя Шарля Мишеля, Касым-Жомарт Токаев отметил приоритетный характер стратегического партнерства Казахстана с Европейским союзом. Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве нашей страны с ЕС положило начало новому этапу углубленного взаимодействия. Сегодня ЕС является ведущим торговым партнером и крупнейшим инвестором в экономику Казахстана", – говорится в сообщении.

В свою очередь Шарль Мишель, высоко оценив растущую динамику сотрудничества между Евросоюзом и Казахстаном, отметил необходимость совместной работы по дальнейшему развитию взаимодействия.

Касым-Жомарт Токаев встретился с Шарлем Мишелем в Кыргызстане

Фото: akorda.kz

Также состоялся обмен мнениями по вопросам глобальной и региональной повестки дня.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Чолпон-Ату для участия во второй встрече лидеров Центральной Азии и Европейского союза. В аэропорту президента Казахстана встретил председатель Кабинета министров, руководитель Администрации президента Кыргызстана Акылбек Жапаров.

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Евросоюз Европейский Союз Совет Европы Токаев Касым-Жомарт Казахстан Кыргызстан
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