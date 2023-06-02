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Токаев прибыл в Кыргызстан

Токаев прибыл в Кыргызстан Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Чолпон-Ату для участия во второй встрече лидеров Центральной Азии и Европейского Союза, сообщает Zakon.kz.

В аэропорту Президента Казахстана встретил председатель кабинета министров, руководитель администрации Президента Кыргызстана Акылбек Жапаров.

Токаев прибыл в Кыргызстан

Фото: akorda.kz

Ожидается, что в саммите наряду с Касым-Жомартом Токаевым примут участие Президент Европейского Совета Шарль Мишель, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и заместитель председателя кабинета министров Туркменистана Нурмухаммет Аманнепесов.

Ранее стало известно, что 3 июня президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Реджепа Тайипа Эрдогана с рабочим визитом посетит Анкару.

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