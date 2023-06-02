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Законодательство РК

Алтай Кульгинов: На рынке труда имеется ряд проблем

Алтай Кульгинов: На рынке труда имеется ряд проблем Фото: primeminister.kz
Заместитель премьер-министра РК Алтай Кульгинов 2 июня провел выездное заседание Управляющего комитета Проектного офиса по развитию Национальной системы квалификаций на площадке Высшего колледжа Astana polytechnic.

В мероприятии приняли участие депутаты Мажилиса Парламента, представители центральных госорганов, руководители учебных заведений.

Выступая перед участниками заседания, Алтай Кульгинов отметил, что вопросы обучения и повышения квалификации актуальны для современной экономики и развития человеческого капитала.

"В настоящее время на рынке труда имеется ряд проблем. Первая – низкое качество кадров. Вторая – работодатели, желая заполучить квалифицированных специалистов, не заинтересованы в повышении профессионального уровня своих работников. Третья – низкий уровень знания у выпускников учебных заведений. Эти проблемы вскоре скажутся на конкурентоспособности экономики страны. Поэтому, как показывает мировой опыт, необходимо переформатировать систему образования при участии работодателей".Алтай Кульгинов

В ходе совещания была обсуждена ситуация на рынке труда и основные вызовы, которые перед ним стоят: снижение темпов создания рабочих мест, половина из которых приходится на низкопродуктивные секторы с доминированием государства, ежегодный прирост на рынке труда на 300-400 тыс. молодых людей и существующие региональные дисбалансы, низкая вовлеченность взрослого населения в непрерывное образование. Все это приведет к росту безработицы и бедности, оттоку кадров и снижению потенциала человеческого капитала.

Алтай Кульгинов: На рынке труда имеется ряд проблем

Фото: primeminister.kz

Решением проблем может стать Национальная система квалификаций, которая нацелена на усиление взаимосвязи рынка труда и системы подготовки кадров. Государство определяет потребность в кадрах, работодатели устанавливают уровень квалификации, знаний, умений и навыков специалистов, которые им нужны.

В результате работодатель из потребителя превратится в главного заказчика системы подготовки кадров, организации образования станут центрами компетенции, центры сертификации – центрами оценки квалификации и навыков граждан, а государство – координатором системного взаимодействия рынка труда и образования.

Подводя итоги заседания, Алтай Кульгинов попросил депутатов поддержать законопроект "О профессиональных квалификациях", принятие которого позволит законодательно закрепить нормы по развитию Национальной системы квалификаций. Государственным органам были даны поручения обеспечить своевременную разработку и актуализацию профессиональных стандартов и образовательных программ с привлечением работодателей, проработать совершенствование законодательства по профессиональным квалификациям.

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Анастасия Московчук
Астана Кульгинов Алтай
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