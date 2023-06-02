В КГД рассказали, какое мороженое чаще всего завозят в Казахстан

По данным Комитета государственных доходов МФ РК, в Казахстане пользуется спросом турецкое, французское и швейцарское мороженое, сообщает Zakon.kz.

Так, с января по апрель этого года Казахстан экспортировал мороженое весом 234,2 тонны на сумму 910,8 тыс. долларов, а импортировал из третьих стран, не входящих в ЕАЭС, 432,8 тонны на сумму 1 852,9 тыс. долларов.

"Экспорт мороженого за последние три года составил 1 217,8 тонны на сумму 4 832,3 тыс. долларов (в 2020 году – 284,8 тонны, в 2021 году – 367,9 тонны, в 2022 году – 565,1 тонны), импорт – 1 686,6 тонны на сумму 6 453,2 тыс. долларов (в 2020 году – 263,1 тонны, в 2021 году – 215,2 тонны, в 2022 году – 1 208,3 тонны)", – рассказали в КГД.

Основным покупателем казахстанского мороженого является Узбекистан (в 2020 г. – 221,6 тонны на сумму 872,3 тыс. долларов, в 2021 г. – 285,7 тонны на сумму 1 052,5 тыс. долларов, в 2022 г. – 400,7 тонны на сумму 1 580,5 тыс. долларов).

Также поставки идут в Монголию, Азербайджан, Туркменистан и Таджикистан.

Вместе с тем в Казахстане пользуется спросом мороженое импортного происхождения – из Франции (в 2020 г. – 167,5 тонны на сумму 702,1 тыс. долларов, в 2021 г. – 110,5 тонны на сумму 448,2 тыс. долларов, в 2022 г. – 168,7 тонны на сумму 815,2 тыс. долларов), из Швейцарии (в 2020 г. – 34,6 тонны на сумму 286,6 тыс. долларов, в 2021 г. – 59,4 тонны на сумму 481,9 тыс. долларов, в 2022 г. – 77,2 тонны на сумму 630,3 тыс. долларов) и Турции (в 2020 г. – 2,4 тонны на сумму 14,8 тыс. долларов, в 2021 г. – 7,6 тонны на сумму 34,2 тыс. долларов, в 2022 г. – 911,5 тонны на сумму 2 483,7 тыс. долларов).

Кроме того, мороженое завозят в страну из Украины, Испании, Италии, Кореи и Бельгии.

Как отмечают в комитете, за последний год в Казахстане вырос спрос на турецкое мороженое.

"В Казахстане за 4 месяца текущего года спросом пользуется мороженое, импортерами которого являются Турция (266,8 тонны на сумму 944 тыс. долларов), Литва (70,7 тонны на сумму 304,6 тыс. долларов), Франция (49,8 тонны на сумму 376,8 тыс. долларов), Швейцария (15,0 тонны на сумму 136,6 тыс. долларов), Иран (10,6 тонны на сумму 1,2 тыс. долларов), а также Украина (11,3 тонны на сумму 55 тыс. долларов) и Италия (8,6 тонны на сумму 34,7 тыс. долларов).

В КГД пояснили, что в материале использована таможенная статистика РК с третьими странами (не входящие в состав ЕАЭС), сумма на основе задекларированной таможенной стоимости, вес – нетто.



