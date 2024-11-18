В КГД рассказали, как реагировать на уведомления камерального контроля

О налоговых проверках для налогоплательщиков, формально исполнивших уведомления камерального контроля, рассказали в Комитете государственных доходов МФ РК, сообщает Zakon.kz.

В Казахстане с начала 2024 года процедура исполнения уведомлений камерального контроля была значительно упрощена. Теперь любое действие налогоплательщика по уведомлению, которое классифицируется как имеющее средний уровень риска – будь то подача пояснений или дополнительной налоговой отчетности – считается завершением процесса камерального контроля.

Однако, в КГД отметили, что если налогоплательщик не раскрывает причины отсутствия нарушений или не устраняет выявленные нарушения, налоговые органы вправе назначить внеплановую проверку в соответствии с положениями статьи 142 Налогового кодекса РК.

Перед проведением внеплановой проверки налогоплательщику направляется предварительное решение о назначении налоговой проверки. В рамках этой процедуры в соответствии с нормами АППК проводится заслушивание, в ходе которого налогоплательщик имеет возможность представить свою позицию.

В комитете отметили, что такие меры уже дали свои результаты.

"На данный момент из 12 тыс. налогоплательщиков, которые представили формальные пояснения или не устранили нарушения, 5,5 тыс. согласились с выявленными нарушениями на этапе заслушивания и начислено налогов на сумму 26 млрд тенге. В отношении налогоплательщиков, которые проигнорировали предупреждения или систематически нарушают налоговое законодательство, было проведено 75 проверок, где доначислено налогов на сумму 1,8 млрд тенге, а также наложены штрафы на общую сумму 138,5 млн тенге", – сообщили в КГД.

В Комитете госдоходов призывают налогоплательщиков внимательно относиться к требованиям камерального контроля, своевременно реагировать на уведомления и устранять выявленные нарушения.



